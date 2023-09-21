Що робити, якщо телефон став повільно працювати: сім способів вирішити проблему

Розповідаємо, які методи допоможуть прискорити роботу старого Android

Звичайно, новий телефон просто "літає" у ваших руках. Але рано чи пізно з ним починаються проблеми – смартфон гальмує чи зависає, особливо, якщо ви вибрали модель із недостатньою кількістю оперативної пам’яті.

Портал itechua пропонує сім способів вирішити проблему. Перший з них найбанальніший і, як не дивно, найдієвіший.

Як прискорити роботу телефону

Вимкніть і знову увімкніть

Безліч проблем із технікою можна вирішити, просто перезапустивши її. Перезавантажте смартфон і перевірте, як він працює зараз.

Спробуйте метод "мінімалізму"

Не використовуйте програми для кожного сервісу, який потрібно спробувати. Наприклад, програми соцмереж або відеосервісів розроблені так, щоб ви переглядали якнайбільше реклами. Щоб покращити продуктивність телефону, ви можете їх видалити та переглядати потрібні сторінки з браузера. Крім того, рекомендується використовувати версії Lite, які є у багатьох популярних програм.

Перевірте оновлення програмного забезпечення

Обов’язково потрібно встановлювати оновлення безпеки. А щодо загальних — спочатку почитайте відгуки інших користувачів. Нове програмне забезпечення може бути погано оптимізовано для старих моделей, тому перед оновленням перевіряйте наявність проблем із продуктивністю, про які повідомляли інші користувачі.

Видаліть програми, які ви не використовуєте

Ми часто встановлюємо цілу купу програм, про які потім просто забуваємо. Якщо це ваш випадок — не пошкодуйте часу на "генеральне прибирання" та видаліть такі програми. До речі, вони можуть працювати у фоновому режимі, від чого швидко розряджається акумулятор у телефоні.

Щоб звільнити місце, видаліть інше "сміття"

Перевірте налаштування месенджерів та відключіть автоматичне завантаження відео та автозавантаження медіафайлів до галереї. Використовуйте провідник для перевірки файлів, які зберігаються на вашому телефоні, та видаліть непотрібні.

Збережіть важливі файли та фото у хмарному сервісі

Ви можете втратити всі свої фотографії та важливі файли через поламання або втрату телефону, якщо зберігаєте їх тільки на пристрої. Використовуйте резервні копії в Google Photos або OneDrive. Таким чином ви забезпечите їх збереження та звільніть місце на телефоні.

Скиньте до заводських налаштувань

Якщо нічого з вищепереліченого не допомагає, скористайтеся скиданням всіх налаштувань і заново авторизуйтесь в обліковому записі Google. Перед тим переконайтеся, що ви створили резервну копію всіх даних телефону. Також перевірте, щоб контакти були збережені в обліковому записі Google, а не в телефонній книзі пристрою, щоб вони відновилися після скидання налаштувань.

Раніше ми розповідали, що не можна робити з телефоном. Ці п’ять помилок, які робить кожен другий користувач, просто вбивають ваш гаджет.