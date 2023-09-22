Це робить майже кожен: чому телефон не можна брати із собою до туалету

Є три вагомі причини відмовитись від звички

Вже давно для багатьох з нас походи до вбиральні з телефоном стали звичною справою. При цьому фахівці попереджають, що краще гаджет із собою до туалету не брати.

За словами фахівців, через такі дії можуть виникнути одразу кілька проблем. Найцікавіше, що про появу деяких із них власник пристрою навіть може не здогадуватися.

Загалом експерти виділяють три головні причини, через які краще відмовитися від походу до вбиральні з телефоном.

Забруднення поверхні вашого гаджета

Найчастіше над унітазом утворюється "хмара" з дрібних крапельок, які однозначно не можна назвати чистими. Вони можуть осідати на вашому гаджеті, якщо ви взяли його із собою в туалет. Після цього ви прикладатимете телефон до вуха і чіпатимете його руками, але мало хто замислюється про наслідки.

Ризик упустити пристрій в унітаз

Напевно, у вас чи у когось у вашому оточенні є така історія. Так, ви можете бути глибоко впевненими в тому, що з вами це не станеться, але все ж таки це далеко не найрідкісніший випадок серед користувачів гаджетів.

Якщо ви впустили телефон в унітаз, на вас чекає дуже неприємна пригода і, швидше за все, гаджет навряд чи далі працюватиме.

Надмірна напруга

Здійснюючи відправлення природних потреб, потрібно бути розслабленим. Це навряд чи у вас вийде, якщо ви тримаєте в руках гаджет, який може зайвий раз змусити вас напружуватися.

Раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо телефон став повільніше працювати.