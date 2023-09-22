Не сяде кілька днів: як зберегти заряд телефону, щоб працював довше

Ми не використовуємо в постійному режимі цілу низку функцій, які просто "зжирають" ресурс

Сьогодні смартфони стали для нас надійними супутниками у повсякденному житті. Хто не стикався з такою ситуацією, коли проблеми в роботі телефону позбавили вас комунікації та спричинили великі проблеми в якійсь сфері вашого життя? Аналогічно відбувається і тоді, коли гаджет невчасно втрачає заряд і залишає нас у повній ізоляції без зв’язку та інформації.

Щоб продовжити час роботи телефону без заряджання, дотримуйтесь порад фахівця, опублікованих на порталі itechua. Ці кілька кроків заощадять ресурс акумулятора, коли ви в дорозі або не маєте доступу до розетки.

Що робити, якщо швидко сідає акумулятор на телефоні

Ціла низка енергоємних функцій у телефоні працюють постійно і тим самим швидко його розряджають. Відключіть такі, без яких можна обійтися зовсім або увімкнути їх за необхідності:

анімація екрана;

push-повідомлення;

визначення місця перебування;

автоматичне оновлення;

Wi-Fi;

Bluetooth;

NFC.

Крім того, заряд вичерпується швидше, коли яскравість екрана встановлена на максимум. Встановіть бігунок на 30-40% — у більшості випадків цього вистачає, щоб відповісти на дзвінок або набрати повідомлення. А якщо знадобиться, збільште яскравість на потрібний час і потім знову зменште.

Раніше ми розповідали, на які неполадки із зарядним пристроєм варто звернути увагу. Дізнайтеся, чому зарядка телефону пищить і яка з трьох причин цього повністю безпечна для користувача.