Чи варто купувати: навіщо смартфону 24 гігабайти оперативної пам’яті

Розповідаємо, що телефони можуть з 24 Гб ОЗП

Якщо від кількості вбудованої пам’яті в телефоні залежить, наскільки часто вам доведеться чистити його від "сміття", то від обсягу оперативної пам’яті залежить його продуктивність. А саме, скільки одночасно може бути запущено додатків без гальмування роботи, як швидко відгукується пристрій і завантажуються сторінки, наскільки просунуті ігри може потягнути гаджет і так далі.

Портал itechua зазначає, що випущені 2023 року нові моделі з 24 Гб оперативної пам’яті не використовують для розширення ОЗП (оперативного запам'ятовувального пристрою) внутрішню пам’ять. Весь обсяг доступний одразу, без використання додаткових функцій.

Навіщо у телефоні 24 Гб оперативної пам’яті

Така велика кількість характеризується:

покращенням багатозадачності гаджета;

можливістю відкривати багато вкладок у браузері та запускати просунуті ігри з гарною графікою;

наявністю додаткових функцій.

Так, чим більше програм запущено на телефоні одночасно, тим більше завантажено ОЗП. Якщо оперативної пам’яті не вистачає, система вивантажує деякі з них. Вивантажені програми залишаються відкритими у диспетчері завдань, але при вході до них завантажуються заново. Чим більше ОЗП, тим більше відкритих програм дійсно працюють і не вимагають часу на повторне завантаження.

Виробники позиціонують свої новинки 2023 як геймерські. Тому нові моделі відрізняються додатковими функціями, такими як підсвічування для ігор, розширений ігровий режим, і особливо покращена система охолодження. Як зазначають фахівці, у таких моделях використовуються потужні процесори, тому телефони з 24 Гб оперативної пам’яті працюють швидко та плавно за будь-якого навантаження.

Водночас експерти зазначають, що на сьогодні для вимогливих ігор цілком вистачає 12-16 Гб оперативної пам’яті. Ви можете подумати про покупку новинки 2023 року, якщо менший обсяг оперативної пам’яті не задовольняє ваші потреби в швидкодії та мультизадачності телефону.

Раніше ми розповідали, що потрібно вимкнути, щоби зберегти заряд у телефоні на довше. Часто ми не використовуємо в постійному режимі цілу низку функцій, які просто "зжирають" ресурс.