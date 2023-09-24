Ви гробите акумулятор: як насправді правильно заряджати ноутбук

Ви часто помиляйтеся, працюючи так із пристроєм

Для збільшення терміну служби батареї ноутбука важливо дотримуватися простих правил заряджання пристрою. Підключайте акумулятор до розетки лише тоді, коли це необхідно.

Використання ноутбука в режимі постійної підзарядки через зарядний пристрій протягом 24 годин на добу не рекомендується, оскільки це негативно позначається на продуктивності та терміні служби акумулятора, пише Reader’s Digest. Існує оптимальний діапазон заряду, при якому рекомендується підключати пристрій до мережі.

Як правильно користуватися ноутбуком

Варто підтримувати заряд вашого пристрою в діапазоні від 50% до 80%. Тут гарною порадою буде починати день, під'єднавши комп’ютер до розетки вранці, а потім, коли він досягне повної зарядки, відключати його від мережі до кінця робочого дня.

Це найкращий спосіб максимально продовжити термін служби акумулятора. Це видаляє всі зайві дані, що накопичилися протягом дня. Просте правило допоможе зберегти заряд батареї протягом тривалого часу.

Раніше ми писали, як не можна вимикати ноутбук. Одну помилку роблять багато користувачів.