Є чотири "золоті" правила: як правильно заряджати телефон

Усього кілька простих порад допоможуть зберегти життя вашому смартфону

Правильний спосіб заряджання телефону допоможе зберегти життя вашому гаджету набагато довше. Цікаво, але багато хто припускається однакових помилок день за днем, при цьому "вбиваючи свій смартфон" цими поганими звичками. Є деякі правила, яких потрібно дотримуватись.

При заряді батареї краще дотримуватися "золотого" правила — 80-20. Тобто, не допускати, щоб заряд перевищував 80%, але й стежити, щоб він ну пускався нижче 20%. Про це пише УНІАН.

Ще один важливий момент – у жодному разі не потрібно залишати телефон на зарядці на всю ніч. Якщо немає іншої можливості, слід за допомогою спеціальних додатків встановити обмеження до 80%.

Також не варто користуватись смартфоном, коли він стоїть на зарядці. Якщо ж ігнорувати ці правила, в момент використання батарея перегріватиметься, уповільнюючи час самої зарядки. Перегрів варто уникати, оскільки місткість батареї буде стрімко зменшуватися. Батарея при температурі 55 градусів деградує практично в 4 рази швидше, ніж при нормальних 25 градусів.

Заряджання варто використовувати "рідну" зарядку для телефону. Використання неофіційних кабелів часом може навіть привести до поломки вашого девайса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому в жодному разі не можна брати з собою телефон у туалет, як роблять дуже багато людей. Така звичка може бути дуже небезпечною.