Через це Wi-Fi роздається дуже повільно: куди переставити роутер у будинку

Щоб інтернет працював якнайкраще, знайдіть правильне місце для маршрутизатора

На швидкість інтернету в будинку впливають багато факторів. Особливо важливо встановити роутер Wi-Fi у правильному місці, адже навіть вікна та жалюзі можуть погіршити сигнал.

Щоб посилити з’єднання Wi-Fi, відсуньте маршрутизатор від жалюзі та вікон. Про цю потребу розповідає видання The Sun.

Так, популярний аксесуар для вікон – жалюзі – може негативно вплинути на передачу інтернету в будинку. Тканинні або паперові жалюзі кращі, якщо вам потрібно посилити сигнал Wi-Fi. Пам’ятайте, що будь-яка форма металу погіршує швидкість з’єднання. Маршрутизатор найкраще розміщувати далеко від металевих предметів, у центральному та світлому місці.

Більш того, навіть якщо у вас немає металевих жалюзі, варто прибрати маршрутизатор подалі від вікна, оскільки деякі склопакети містять метал, через що прохідність сигналу псується. Найкращий варіант для Wi-Fi-роутера – відкрите місце, піднесене над підлогою. Поруч не повинно бути інших гаджетів, що випромінюють сигнал.

Раніше "Телеграф" розповідав, що уповільнити Wi-Fi у будинку можуть навіть великі меблі. За допомогою простих хитрощів вам вдасться вирішити проблему з повільним з’єднанням.