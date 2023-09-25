Телефон зарядиться за секунди: п’ять спритних трюків для iPhone

Щоб гаджет не залишався в мережі надто довго, зверніть увагу на кілька нюансів

Іноді користувачам потрібно зарядити мобільний телефон якнайшвидше, і є прості способи заощадити час. Пам’ятайте про кілька важливих моментів, щоб за секунди поповнити заряд iPhone.

Для прискорення зарядки смартфона, зокрема, iPhone, спробуйте п’ять спритних трюків. Про це йдеться у матеріалі Android Authority.

По-перше, під час зарядки iPhone зніміть чохол. Якщо це не зробити, то гаджет може сильно нагрітися, а тепло уповільнить процес.

По-друге, зменште яскравість екрана до мінімального рівня. Рекомендується тримати дисплей менш яскравим, щоб продовжити термін служби батареї, заощадити енергію і не шкодити очам.

По-третє, очистіть порт для зарядного пристрою. Отвір має бути чистим, а не забитим ворсом чи пилом, інакше процес зарядки дуже ускладнюється.

Четверте правило — заряджайте iPhone не через USB-порти Mac або ПК з Windows, адже так ви отримуєте невелику потужність. Порт у комп’ютері або ноутбуці створений для підключення мишей, клавіатур та зовнішнього сховища, тому його можна використовувати тільки для повільної зарядки.

Останнє, що важливо пам’ятати користувачам, це зарядка батареї від розетки. Бездротові зарядні пристрої набирають популярності, але їх швидкість заряджання обмежена, особливо пристрої Apple.

Раніше "Телеграф" розповідав про ризики заряджання смартфона у машині. Одна помилка може загрожувати життям вашого гаджета.