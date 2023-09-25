Топ-5 порад, як захистити телефон від пилу та бруду

Дієві поради по використанню девайсу, як уникнути забруднення та пошкодження

Смартфон займає особливе місце в нашому житті. Відповідно, потрібно слідкувати за тим, чи справно працює телефон та чи достатньо він захищений від пилу, бруду та подряпин, адже найкращий ремонт — це профілактика.

Щоб уникнути турбот із чисткою виробу, варто потурбуватись про улюблений смартфон заздалегідь.Як зберегти гаджет в цілості та чистоті, пише Blog.

Друге скло

Якщо ви придбали телефон, варто купити для екрана друге скло. Воно накладається на перше та стає практично непомітним. Зате екран менше забруднюється, а у випадку падіння більша вірогідність розбити саме зовнішній скляний шар, а не внутрішній. Замінити його набагато дешевше оригінального.

Захисна плівка

Ще один непоганий варіант – захисна плівка. Вона, звісно, не така товста, як скло, але екран точно не буде зберігати відбитки пальців. Та й випадкових подряпин буде менше.

Закритий корпус телефона

Намагайтесь звести до мінімуму випадки відкриття корпусу, адже чим більше туди лізти – тим більше бруду можна занести. Витерти пил на рівній поверхні завжди простіше, ніж зробити це у подряпинах, тріщинках та сколах.

Правильно підібраний чохол

Намагайтесь носити телефон в чохлі, хоча навіть це від подряпин та сколів не застраховує. Зате корпус вашого телефона буде захищений не тільки від ударів, але від пилу та бруду, який може бути на різних поверхнях, де ви кладете свій гаджет.

Захист "зсередини" від сміття та вірусів

Для внутрішньої "чистоти" смартфону панацеї немає — ніхто не дасть 100% гарантію, що внаслідок користування інтернетом з мережі не пробереться черговий вірус. Тому варто регулярно чистити смартфон та видаляти непотрібне.

Раніше "Телеграф" писав про догляд за вашим смартфоном, а саме — правильне чищення від бруду та пилу.