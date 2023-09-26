Як відбілити силіконовий чохол від телефону: розповідають експерти

Чому жовтіють силіконові чохли і що з цим робити

Силіконові чохли з часом втрачають вигляд і перестають бути такими прозорими або яскравими. Відбувається це не тільки від впливу зовнішнього середовища, а й від постійного перегріву телефону.

Портал itechua зазначає, що прозорі чохли жовтіють через природне старіння матеріалу. Що з цим робити, як відновити прозорість силіконового чохла і чи це можна зробити в принципі, розбиралися фахівці.

Чому жовтіє прозорий силікон

Це відбувається в результаті хімічних реакцій, що виникають з таких причин, як:

перегрів;

попадання ультрафіолету від сонця;

вбирання бруду в мікропори.

Зауважимо, на пошкоджених поверхнях цей процес відбувається ще "ефективніше". У будь-які потертості, подряпини та місця перегинів мікрочастинки бруду вбираються швидше.

Чим можна відмити силіконовий чохол від телефону

Перед процедурою переконайтеся, що на чохлі відсутні якісь частинки, які можуть подряпати поверхню. Розведіть в теплій воді будь-який мийний засіб для посуду, промийте в ньому чохол, акуратно потріть місця забруднень м’якою серветкою і добре промийте під проточною водою. Також для цієї мети підійде шампунь чи рідке мило.

Крім того, можна використовувати будь-який спирт (звичайний, нашатирний) або рідину для зняття лаку без ацетону. Змоченим ватним тампоном обережно протріть чохол і дайте йому висохнути.

Як очистити прозорий чохол, якщо він пожовк

В інтернеті повно порад, як прибрати жовтизну на силіконовому чохлі. Деякі радять замочити його у відбілювачі на тривалий час, інші – використовувати соду та оцет. Але розумні люди розуміють, що повернути старому силікону такий ідеальний вигляд, як за його покупки, практично неможливо. На жаль, ніщо не вплине на природну зміну матеріалу — хімічні реакції, як і час, не повернути назад. Купуючи такий чохол, просто будьте готові до того, що періодично його доведеться міняти.

Щоб зарано не гуглити, як очистити прозорий силіконовий чохол від жовтизни, не кладіть його під пряме сонячне проміння. А коли миєте чохол, не використовуйте жорсткі губки, щоб не подряпати поверхню.

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