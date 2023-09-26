Сонце, батарея та пам’ять: чому ваш смартфон постійно зависає і як це виправити

Є кілька правил, які допоможуть позбавити проблеми гальмування пристрою

Багато власників смартфонів хоча б раз могли зіткнутися з проблемою зависання гаджета. До цього можуть призвести деякі звички, яких слід позбавлятися, щоб не зашкодити пристрою.

"Телеграф" розповідає, що негативно впливає на роботу телефону та як можна виправити проблему його гальмування. Для цього необхідно запам’ятати кілька корисних правил.

Заряджання телефону

Від того, як ви заряджаєте телефон, залежить те, скільки він проживе і як швидко почне гальмувати. Наприклад, залишати гаджет на зарядці на всю ніч не можна, оскільки це шкодить батареї та зменшує тривалість її роботи. Також варто врахувати, що смартфон краще заряджати до 80% та розряджати – до 20%.

Перепади температури

На роботу телефону впливають різкі перепади температури. Тобто, холод та прямі сонячні промені можуть погіршити роботу вашого пристрою. Вони негативно позначаються на акумуляторі, екрані та смартфоні в цілому. Також варто зазначити, що телефон не потрібно ставити на зарядку одразу після морозу.

Забита пам’ять

Якщо ваш пристрій забитий зайвими файлами, це призводить до його гальмування. Очищати пам’ять необхідно регулярно, щоб уникнути проблеми. Важливо чистити кеш програм, видаляти непотрібні файли, фото, відео. Або їх можна переміщати в "хмару".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як збільшити час роботи вашого смартфона. Є п’ять хитрощів, які допоможуть це зробити.