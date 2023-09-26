Мало хто знає: чому не можна заряджати телефон у машині

Ця звичка може вбити ваш гаджет

Заряджання телефону в машині – це поширена практика. Звичайно, нікому не подобається, коли телефон швидко розряджається і може сісти будь-якої миті.

Водночас звичка постійно тримати ваш гаджет на автомобільній зарядці може мати досить неприємні наслідки. Портал santeplus розповідає, чому це може бути не найкращим варіантом.

Чи можна заряджати телефон через USB у машині

Ви могли не замислюватися про такі фактори:

Нестабільна напруга — електрична система автомобіля призначена для заряду автомобільного акумулятора та подачі енергії на різні пристрої в автомобілі. Напруга в автомобільній електричній системі може бути нестабільною і давати великі імпульси, що може зашкодити вашому телефону. Особливо якщо він не має функції захисту від раптових змін напруги.

— електрична система автомобіля призначена для заряду автомобільного акумулятора та подачі енергії на різні пристрої в автомобілі. Напруга в автомобільній електричній системі може бути нестабільною і давати великі імпульси, що може зашкодити вашому телефону. Особливо якщо він не має функції захисту від раптових змін напруги. Тривалість заряджання — заряджання в машині може тривати більше часу, ніж заряджання через звичайний зарядний пристрій у розетці. Це пов’язано із меншою потужністю виходу автомобільного USB-порту.

— заряджання в машині може тривати більше часу, ніж заряджання через звичайний зарядний пристрій у розетці. Це пов’язано із меншою потужністю виходу автомобільного USB-порту. Відвернення уваги. Заряджання телефону в машині може відвернути вашу увагу від керування автомобілем та збільшити ризик аварії.

Заряджання телефону в машині може відвернути вашу увагу від керування автомобілем та збільшити ризик аварії. Тепловий фактор – ваш телефон може перегріватись. Постійне перегрівання телефону погано відбивається на його стані.

– ваш телефон може перегріватись. Постійне перегрівання телефону погано відбивається на його стані. Зношування акумулятора автомобіля. Також існує думка, що постійне використання автомобільного USB-порту для заряджання може призвести до більшого зношування автомобільного акумулятора.

Якщо ви все-таки хочете заряджати телефон у машині, придбайте спеціалізовані автомобільні зарядні пристрої. Вони повинні мати захист від перепадів напруги, щоб знизити ризики для вашого гаджета.

Але експерти рекомендують в основному заряджати свій телефон у розетці, використовуючи оригінальний зарядний пристрій. Про те, чому зарядка телефону може пищати і яка з трьох причин безпечна для людини, ми розповідали раніше.