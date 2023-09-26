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Вразять у першому ж бою? Окупанти створили чергову "вундервафлю"

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Окупантам не вистачає бойової техніки
Окупантам не вистачає бойової техніки. Фото Міноборони РФ

Черговий гібрид проживе у найкращому разі до першого бою і ось чому

Через брак вогневої підтримки окупанти продовжують створювати "нову" техніку, місце якої в кращому разі на знімальному майданчику "Божевільного Макса". Найчастіше від цього страждає легкоброньований багатоцільовий тягач МТ-ЛБ.

Як повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, росіяни створюють моторошні "гомункулуси" на базі дуже непоганого транспортного засобу — МТ-ЛБ. На цей раз вони вирішили "підсилити" тягач корабельною бомбометною системою РБУ-6000.

МТЛБ продовжує страждати
Нова саморобка окупантів

РБУ-6000 є зброєю, призначеною для запуску глибинних бомб по підводних човнах, за допомогою якої окупанти намагаються вирішити проблему вогневої потужності і дальності стрілянини. Справді, бомби РГБ-60 – це некерований реактивний снаряд калібру 212 мм, з фугасною бойовою частиною масою 23,5 кг при загальній масі снаряда – 119 кг, тобто досить потужна зброя.

Але все псує дальність пуску боєприпасів — всього до 4,5 км, що робить "нову" техніку дуже вразливою для вогню у відповідь, тим більше що броня МТ-ЛБ витримує максимум вогонь стрілецької зброї і попадання дрібних осколків. Але є у такої зброї й інші вади.

Так виглядає нова зброя російського МТЛБ
РБУ-6000

"Добитися від такого збочення хоч якоїсь прийнятної точності не вийде, тим більше, що це флотська система, з усіма витікаючими, а стрілянина здійснюватиметься за принципом "кудись туди". Але є ще один нюанс. Маса установки 3,5 тонни. Повністю споряджена з РДБ-60 це ще +1,5 тонни. І це все на бідолаху МТ-ЛБ, який насамперед тягач", — звертає увагу Олександр Коваленко на неточність стрілянини та частий вихід із ладу даної техніки.

Цікаво, що самі окупанти при цьому пишаються такими "вундервафлями", використовуючи їх у своїх пропагандистських роликах.

Теги:
#Зброя #Військова техніка #МТЛБ #Олександр Коваленко