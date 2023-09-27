Обережно, шпигуни: як дізнатися, що вас прослуховують через телефон

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Мобільний телефон є у кожної людини — без зв’язку неможливо вести робочі та особисті справи. У всіх іноді з’являються побоювання з приводу того, а чи не слухає хтось телефонні дзвінки. Раніше ми розповідали, як вирахувати стеження через камеру телефону.

Тепер поговоримо про прослуховування телефону загалом. Разом із "Главредом" розповімо про головні ознаки прослуховування та чи можна якось його мінімізувати.

Як зрозуміти, що твій телефон прослуховують

Про прослуховування від спецслужб ви навряд чи дізнаєтесь. Але стеження з боку обчислити можна за простими ознаками.

Якщо справна батарея почала швидко розряджатися — це можлива ознака прослуховування. Це може вказувати на встановлення фонової програми, яка працює на фоні та потенційно відстежує ваші дії.

Одна з ознак – перешкоди на телефоні. Клацання, гудки або луна можуть свідчити про перехоплення або запис розмови з боку.

Різке збільшення споживання даних також може свідчити про прослуховування. Можливо, прихована програма відправляє ваші дані на невідомий сервер.

На прослуховуванні можуть вказувати дивні повідомлення. Якщо ви отримуєте СМС з незрозумілими символами, можливо, за вами стежать.

Самостійне життя телефону — також одна з ознак стеження. Якщо апарат самостійно вмикається, вимикається або перезавантажується без видимих причин, можливо, на нього було встановлено шкідливе програмне забезпечення.

Телефон, що прослуховується, працює повільніше. Справа в тому, що приховані процеси або програми споживають багато ресурсів і заважають його нормальному функціонуванню.

Телефон на прослуховуванні на дотик може бути теплим. На ньому можуть бути запущені приховані програми.

Як дізнатися про прослуховування за допомогою певних комбінацій

Код *#21# допоможе з’ясувати, чи не увімкнено переадресацію смс, дзвінків або інших ваших даних. Якщо така переадресація є, на екрані з’являться конкретні дані, куди йде вся інформація.

Комбінація *#62# покаже, куди йде перенаправлення всіх телефонних дзвінків, СМС та даних, якщо до вас не змогли додзвонитися. За замовчуванням встановлюється переадресація голосових дзвінків на ваш мобільний оператор (голосова пошта).

Вимкнути переадресацію з телефону можна за допомогою команди *#002#. А за допомогою коду *#06# ви зможете знайти апарат, якщо його вкрали.

Чи можна захистити телефон від прослуховування

Цілком зробити це навряд чи вийде. Однак можна використовувати закриті меседжери, дотримуватись інформаційної гігієни, не встановлювати "ліві" програми та бути обережним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо телефон почав повільно працювати. Ви легко розв'яжете цю проблему.