Зарядка цілу ніч не зашкодить смартфону, якщо зробити всього одну річ

Фахівці дали просту пораду

Багато хто звик залишати свій смартфон на зарядці на всю ніч, тому що це дуже зручно — до ранку акумулятор повністю заряджений. Існує думка, що це нібито вкрай негативно впливає на пристрій, проте неприємних наслідків можна уникнути, якщо правильно підготувати телефон.

Про це розповів портал Pocket Lint. Це не займе багато часу – експерти рекомендують перед тим, як підключити смартфон до зарядного пристрою та залишити в мережі на ніч, зняти з нього чохол.

У цьому випадку залишення телефону на зарядці всю ніч не загрожує неприємностям пристрою. Хоча існує думка, що це може призвести до так званої "перезарядки телефону". Однак, за словами фахівців, більшість сучасних смартфонів досить "розумні", щоби перестати заряджатися після повної зарядки. Після цього гаджет просто добирає відсотки за необхідності.

Справжня небезпека в разі тривалого підключення телефону до мережі в тому, що акумулятор може перегріватися, а це може призвести до поломки. Щоб уникнути цього, потрібно знімати з телефону чохол, щоб повітря могло вільно циркулювало. Крім того, не варто залишати ввімкнений у мережу телефон на м’якій поверхні. Краще покласти його на щось тверде, тоді тепло безперешкодно розсіюватиметься.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно заряджати телефон. Існує чотири "золоті правила", які захистять від поломок і продовжать термін життя пристрою.