Ніколи так не робіть: топ-7 небезпечних помилок, що вбивають ваш ноутбук

Розповідаємо, чого боїться ноутбук і як не треба з ним чинити

Деякі звички, про які ви навіть не замислюєтеся, можуть значно скоротити термін працездатності вашого пристрою. Наприклад, ставити ноутбук на поверхні, які категорично для цього не підходять.

Але це лише одна з причин, яка може спричинити погані наслідки. Портал itechua розповідає, яких ще дій треба уникати.

Що не треба робити з ноутбуком – головні помилки

Щоб не звертатися до технічного сервісу з власної вини, варто врахувати такі моменти:

Не ігноруйте перегрів гаджета – це скорочує термін служби процесора, кулера та акумулятора. Проводьте регулярне очищення та використовуйте підставки. Заборонено вживати їжу та напої поруч із пристроєм — один незручний рух може виявитися фатальним. У кращому випадку, вам світить чищення або заміна клавіатури. Як зазначається у матеріалі, Apple не ремонтує за гарантією MacBook, пошкоджений внаслідок куріння поряд із гаджетом. Не тримайте однією рукою, тим більше за екран. Але й переносити його за один кут теж погана ідея. Переміщуйте гаджет лише двома руками та, бажано, закритим. Не підключайте до живлення абияк — навіть якщо в сучасних пристроях стоять всілякі запобіжники та контролери перепадів напруги, перестрахування не завадить. Спочатку під'єднайте шнур до ноутбука, і тільки потім вставте вилку в розетку. Не ставтеся недбало до портів і шнурів — якщо щось йде не так, не застосовуйте силу. Ви можете просто зламати порт, якщо випадково тримаєте роз’єм не тією стороною. Регулярне перекручування, скручування та заломи кабелів теж ні до чого хорошого не приведуть. Крім того, будьте обережні, якщо в ноутбук вставлено зовнішній пристрій (флешка, адаптер Wi-Fi). Зачепивши його, ви підвищуєте шанси зламати порт або сам зовнішній пристрій. Ще однією помилкою буде не використовувати мережевий фільтр — у ноутбуці є базовий захист, але фільтр буде додатковою страховкою. У разі дуже-дуже великого стрибка напруги, як-от від аварії на ТЕЦ, він навряд чи допоможе. Однак зможе продовжити термін служби ноутбука, згладжуючи менші, але вже небажані перепади. Не упускайте деталей — як і всі помилки, дрібні крихти рано чи пізно злипнуться у величезну грудку. Вчасно робіть маленькі кроки, щоб уникнути великої проблеми.

Раніше ми розповідали, що ноутбук сильно перегрівається не лише якщо ставити його на м’яку поверхню. Які ще причини та до чого призведе постійне перегрівання — читайте за вказаним посиланням.