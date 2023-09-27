Не беріть із собою ніколи: топ-3 місця, де не треба користуватися телефоном

Інакше це буде великою помилкою

Без смартфона під рукою багато людей почуваються незатишно, і це легко зрозуміло. У сучасному світі цей гаджет став повноцінною заміною практично всіх засобів комунікації та каналів зв’язку з людьми. Тим неприємніше, коли з ним виникають проблеми. Одна з них — якщо телефон упав у воду, що робити у цьому випадку, ми розповідали раніше.

Портал itechua назвав місця, в яких є підвищений ризик втратити працездатний телефон. Розглянемо це питання далі.

Де не можна користуватися мобільним телефоном — три поради

Вбиральня

Багато хто розглядає туалетну кімнату як відокремлене місце, де можна спокійно почитати новинні чи розважальні канали та інше. Це дуже погана звичка. Мало того, що ви втрачаєте відчуття часу і довгим сидінням на унітазі шкодите органам малого таза. Крім цього, ви забруднюєте екран, з якого потім на ваші вимиті руки потраплять не надто приємні бактерії. Та й очевидна причина — ніхто не застрахований від ризику впустити телефон у воду.

Ванна

Під час прийняття душу або ванної кімнати в приміщенні значно підвищується вологість. Навіть якщо візуально цього не видно, волога проникає через отвори та може сприяти виходу з ладу внутрішніх компонентів пристрою. І знову ж таки найочевидніша причина — упустити гаджет у воду легше, ніж ви думаєте.

Зазначимо, не варто брати смартфон і до сауни. Висока температура викликає перегрівання телефону і, як наслідок, погіршення продуктивності. Також це стосується і пляжу — не залишайте пристрій на відкритому сонці, від цього на екрані телефону з’являються плями.