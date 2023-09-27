Не беріть із собою ніколи: топ-3 місця, де не треба користуватися телефоном
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Інакше це буде великою помилкою
Без смартфона під рукою багато людей почуваються незатишно, і це легко зрозуміло. У сучасному світі цей гаджет став повноцінною заміною практично всіх засобів комунікації та каналів зв’язку з людьми. Тим неприємніше, коли з ним виникають проблеми. Одна з них — якщо телефон упав у воду, що робити у цьому випадку, ми розповідали раніше.
Портал itechua назвав місця, в яких є підвищений ризик втратити працездатний телефон. Розглянемо це питання далі.
Де не можна користуватися мобільним телефоном — три поради
- Вбиральня
Багато хто розглядає туалетну кімнату як відокремлене місце, де можна спокійно почитати новинні чи розважальні канали та інше. Це дуже погана звичка. Мало того, що ви втрачаєте відчуття часу і довгим сидінням на унітазі шкодите органам малого таза. Крім цього, ви забруднюєте екран, з якого потім на ваші вимиті руки потраплять не надто приємні бактерії. Та й очевидна причина — ніхто не застрахований від ризику впустити телефон у воду.
- Ванна
Під час прийняття душу або ванної кімнати в приміщенні значно підвищується вологість. Навіть якщо візуально цього не видно, волога проникає через отвори та може сприяти виходу з ладу внутрішніх компонентів пристрою. І знову ж таки найочевидніша причина — упустити гаджет у воду легше, ніж ви думаєте.
Зазначимо, не варто брати смартфон і до сауни. Висока температура викликає перегрівання телефону і, як наслідок, погіршення продуктивності. Також це стосується і пляжу — не залишайте пристрій на відкритому сонці, від цього на екрані телефону з’являються плями.