Чи шкодить швидка зарядка смартфону і що буде з батареєю: відповідь фахівців

Батареї смартфона загрожує не швидке заряджання телефону

Сучасні смартфони підтримують кілька видів зарядки, у тому числі й швидку. Однак багато хто побоюється, що такий вид зарядки може нашкодити смартфону.

На порталі Tech Advisor розповіли про те, чи безпечно заряджати телефон швидкою зарядкою. Важливо пам’ятати, що смартфон не переносить перепадів температур.

Основний стандарт для бездротових зарядок – це технологія Quick Charge від Qualcomm, яка забезпечує потужність 18 ВТ. Але у кожного виробника ці стандарти швидкої зарядки можуть змінюватися, забезпечуючи ще більшу швидкість за рахунок налаштування коду керування живленням, який вимагає відправлення заряду з вищою напругою. Деякі популярні виробники продають зарядний пристрій 45 Вт.

Хоча швидка зарядка сама по собі не нашкодить акумулятору телефону, тепло, що виділяється потенційно може вплинути на термін його служби.

З іншого боку, не можна допускати перепадів температур. Так само як акумулятори телефонів не люблять надто високу температуру, вони не люблять і холоду. Тому, зрозуміло, не слід залишати телефон у гарячій машині, на пляжі, поряд з духовкою, на снігу. Зазвичай батареї працюють оптимально при температурі від +20 до +30 градусів, але короткі періоди поза цією температурою цілком допустимі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можна заряджати телефон "чужим" зарядним пристроєм. Важливо пам’ятати, що у кожного зарядного своя сіал струму та напруга.