Чи можна заряджати свій мобільний телефон "чужим" зарядним пристроєм: що може статися

Деякі зарядки можуть серйозно зашкодити вашому мобільному телефону

Сьогодні ми вже не можемо обійтися без мобільного телефону, він є невіддільною частиною нашого повсякденного життя. І, звичайно, зарядний пристрій — незамінний аксесуар, який завжди у нас під рукою. Однак буває і так, що ми використовуємо зарядний пристрій з іншого гаджета. Розбираймось, чи не зашкодить це нашому смартфону.

Кожна марка виробляє власний зарядний пристрій з певним типом входу, напругою та силою струму, пише портал santeplus. Тому, коли використовується пристрій іншої марки, можуть виникнути проблеми. Однак не завжди.

Майте на увазі, що для заряджання мобільного телефону за допомогою іншого зарядного пристрою струм повинен дорівнювати або перевищувати максимальну місткість, необхідну для мобільного телефону. Таким чином, навіть якщо ви перевищите межу потужності, ваш смартфон не буде в небезпеці, оскільки він використовуватиме тільки те, що необхідно для заряджання акумулятора.

Ситуація ускладнюється, коли "чужий" зарядний пристрій має менший струм, ніж той, який зазвичай використовує ваш пристрій. Які наслідки? Заряджання не тільки не буде оптимальним, але, що ще гірше, може скоротити термін служби акумулятора.

Ще одне правило, яке слід дотримуватися: ніколи не використовуйте неоригінальні зарядні пристрої або кабелі. Навіть якщо обіцяють ті ж цифри, що й у оригіналів, як за напругою, так і струмом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно заряджати телефон. Існує чотири "золоті правила", які захистять від ламання і продовжать термін життя пристрою.