Тільки вб’єте батарею: цієї помилки при зарядці смартфона припускаються всі

Розповідаємо, які звички скорочують термін життя акумулятора

Нещодавно ми писали, що буде, якщо телефон зарядити в машині та чому не варто робити це постійно. А сьогодні поговоримо про головні правила для правильного заряджання телефону від електричної мережі.

Експерти наголошують, що сучасні смартфони заряджаються до максимуму набагато швидше, ніж уся ніч. А надто тривала зарядка негативно відбивається на стані батареї, зазначає портал itechua.

Як правильно заряджати телефон, щоб не зіпсувати батарею

Головні помилки:

Заряджайте телефон не до 100%, а максимум до 95%. В іншому випадку через деякий час акумулятор буде тримати заряд все гірше, і ви будете страждати від того, що телефон швидко розряджається.

В іншому випадку через деякий час акумулятор буде тримати заряд все гірше, і ви будете страждати від того, що телефон швидко розряджається. Якщо вам незручно відмовитися від звички ставити телефон на зарядку перед сном, а знімати вранці — подумайте про встановлення для цієї мети спеціальної розетки. Є сучасні енергоощадні розетки, оснащені вбудованим таймером.

Ще одна головна помилка – це повністю або майже повністю розряджати пристрій перед заряджанням. Цей принцип був актуальним багато років тому для батарей зовсім іншого типу, а не для таких, які поширені сьогодні.

Експерти сходяться на думці, що оптимальним варіантом буде підключати гаджет до мережі, коли відмітка заряду батареї опускається не нижче 20-30 відсотків.

Як правильно заряджати мобільний телефон – ще кілька нюансів

Порада 1. Заряджайте вимкнений телефон. Так ви суттєво зменшите час зарядки.

Порада 2. Не грайте в ігри та не дивіться відео під час заряджання. Крім того, що це збільшує час, телефон набагато більше перегрівається.

Порада 3. Віддавайте перевагу розетці, а не USB-порту. Так телефон зарядиться швидше. Якщо такої можливості немає, виберіть функцію заряджання без передачі даних.

Раніше "Телеграф" писав, що телефон може з оперативною пам’яттю 24 Гб. Навіщо стільки та чи варто його купувати, читайте у матеріалі за посиланням.