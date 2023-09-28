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Одне просте правило дозволить продовжити життя батареї вашого телефону

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Особливо зручно це для тих, хто працює вдома чи в офісі

У сучасному світі ніяк не обійтися без телефону, і багато хто використовує його щогодини, якщо не частіше, — на тлі цього часто постає ребром питання про продовження життя батареї гаджета.

Є одне просте правило, яке допоможе збільшити термін служби акумулятора. Про нього розповіли спеціалісти відомої телекомунікаційної компанії Vodafone.

Цей прийом особливо підійде тим, хто довго знаходиться вдома або в офісі і рідше за інших виходить з дому. Він полягає в тому, щоб заряджати телефон до 80% та відключати його від зарядки при перевищенні цього показника.

Це корисно тому що батарея кожного гаджета розрахована на кінцеву кількість повних циклів зарядки, і чим більше їх було, тим сильніше зношування. А при досягненні позначки 100% гаджет перестає заряджатися, але якщо його не відключити від розетки, то незабаром він розрядиться до 99% і почнеться новий цикл зарядки.

Варто зауважити, що на iPhone з операційною системою iOS 13 або пізнішої версії є спеціальна функція Optimized Battery Charging, яка також допоможе продовжити життя телефону. А в найновіших iPhone 15 навіть є спеціальний параметр, який автоматично зупинятиме зарядку телефону при досягненні позначки в 80%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ще один інший трюк, як зберегти батарею телефону.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон