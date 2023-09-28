Податкова цифровізується. В Україні з'явився мобільний застосунок для платників: які функції доступні
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Сьогодні, 28 вересня, був запущений мобільний застосунок "Моя податкова" від Державної податкової служби (ДПС), він уже доступний користувачам. Застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і на iOS.
"Друзі, давайте разом допоможемо податковій стати краще. Встановіть застосунок, протестуйте. Діліться враженнями", – закликав у своєму Telegram-каналі голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Які функції доступні в "Моя податкова"?
У застосунку в розділі "Мої дані" можна отримати інформацію про:
- адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
- обʼєкти оподаткування;
- обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);
- стан розрахунків з бюджетом.
У розділі "Послуги" доступно:
- направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;
- подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).
У розділі "Повідомлення" доступні:
- квитанції;
- відомості з Державного реєстру фізичних осіб;
- платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
- інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;
- листи контролюючого органу.
У ДПСУ додали, що мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків.