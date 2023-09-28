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Податкова цифровізується. В Україні з'явився мобільний застосунок для платників: які функції доступні

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Податкова цифровізується. В Україні з'явився мобільний застосунок для платників: які функції доступні Новина оновлена 28 вересня 2023, 14:46

Сьогодні, 28 вересня, був запущений мобільний застосунок "Моя податкова" від Державної податкової служби (ДПС), він уже доступний користувачам. Застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і на iOS.

"Друзі, давайте разом допоможемо податковій стати краще. Встановіть застосунок, протестуйте. Діліться враженнями", – закликав у своєму Telegram-каналі голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Які функції доступні в "Моя податкова"?

У застосунку в розділі "Мої дані" можна отримати інформацію про:

  • адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
  • обʼєкти оподаткування;
  • обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);
  • стан розрахунків з бюджетом.

У розділі "Послуги" доступно:

  • направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;
  • подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

У розділі "Повідомлення" доступні:

  • квитанції;
  • відомості з Державного реєстру фізичних осіб;
  • платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
  • інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;
  • листи контролюючого органу.

У ДПСУ додали, що мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків.