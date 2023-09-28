Податкова цифровізується. В Україні з'явився мобільний застосунок для платників: які функції доступні

Сьогодні, 28 вересня, був запущений мобільний застосунок "Моя податкова" від Державної податкової служби (ДПС), він уже доступний користувачам. Застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і на iOS.

"Друзі, давайте разом допоможемо податковій стати краще. Встановіть застосунок, протестуйте. Діліться враженнями", – закликав у своєму Telegram-каналі голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Які функції доступні в "Моя податкова"?

У застосунку в розділі "Мої дані" можна отримати інформацію про:

адресу реєстрації та фактичне місце проживання;

обʼєкти оподаткування;

обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);

стан розрахунків з бюджетом.

У розділі "Послуги" доступно:

направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;

подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

У розділі "Повідомлення" доступні:

квитанції;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб;

платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;

інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;

листи контролюючого органу.

У ДПСУ додали, що мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків.