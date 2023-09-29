Ваш смартфон час міняти: 3 ознаки, що телефон вже старий

Вкрай небезпечно продовжувати користуватися таким смартфоном

Багато власників смартфонів не поспішають позбавлятися своїх улюблених пристроїв або передають старі мобільні телефони старшим членам сім’ї. Тим не менш, така практика не рекомендується, оскільки старі гаджети можуть становити небезпеку для людини.

Існують ознаки, за якими можна визначити, що старий телефон став небезпечним та потребує заміни. Про це пише bb.lv.

Коли час міняти смартфон

Телефон швидко "сідає"

Першою ознакою необхідності заміни гаджета є швидке виснаження заряду.

Батарея нагрівається

По-друге, слід уникати використання смартфона у разі значного перегріву акумулятора під час заряджання, оскільки це становить серйозну небезпеку.

Акумулятор здувся

Якщо акумулятор також почав здуватися, ситуація погіршилася. Якщо ви тимчасово не можете дозволити собі придбати новий смартфон, хоча б розгляньте можливість заміни батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка популярна програма швидко з’їдає рівень заряду батареї смартфона. Нею користується практично кожен.