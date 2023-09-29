"Безневинна" звичка швидко вб’є ваш телефон: більшість про це не замислюються

Потрібно давати пристрою "відпочивати"

Вібрація на телефоні – зручна функція в тих випадках, коли сигнал дзвінка недоречний, проте тримати її постійно увімкненою – не найкраща ідея. Справа в тому, що вона не тільки призводить до швидкої розрядки акумулятора, але і суттєво збільшує навантаження на пристрій.

Фахівці не радять використовувати вібрацію на смартфоні постійно, пише портал itechua. Це може зменшити термін його служби.

Вони пояснили, що навантаження на телефон, яке дає режим вібрації, призводить до того, що акумулятор гаджета зношується у прискореному темпі. Тому смартфон, на якому така функція включена постійно, швидше виходить з ладу.

За словами експертів, смартфон не повинен постійно працювати на повній потужності, особливо коли цього немає жодної потреби. Потрібно давати пристрою "відпочивати", інакше він незабаром почне гальмувати та вичерпає свої ресурси. Для багатьох включений віброрежим просто звичка, але нерідко ця функція зовсім не потрібна. У такі моменти режим вібрації краще відключати, включаючи лише тоді, коли є сенс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що багато хто звик залишати свій смартфон на зарядці на всю ніч, оскільки це дуже зручно — до ранку акумулятор повністю заряджений. Існує думка, що це нібито дуже негативно впливає на пристрій, проте неприємних наслідків можна уникнути, якщо правильно підготувати телефон.