Уникайте цієї температури: телефон буде розряджатися швидше, ніж зазвичай

Ці поради допоможуть зберегти життя вашому гаджету

Ваш телефон розряджається швидше, ніж зазвичай, скільки б ви його не заряджали? Не варто все списувати виробничі дефекти, адже причина може бути зовсім іншою. Наприклад, зміна температури.

Як і у людей, ваш телефон має поріг стійкості, особливо коли температура стає все більш і більш екстремальною, пише santeplus. Багато хто цього не знає, але падіння температури може негативно вплинути на акумулятори смартфонів.

Виробники оснащують смартфони літій-іонними батареями, тому що вони пропонують задовільний рівень безпеки на додаток до невеликої ваги. Однак для ідеального і правильного функціонування ці батареї засновані на хімічних реакціях, які стають дедалі рідкішими при падінні температури. У цьому випадку вони стикаються з дедалі більшими труднощами у забезпеченні енергією, необхідною іншим компонентам телефону.

Таким чином, коли температура становить близько 0°C, смартфон відчуває цей вплив і зрештою розряджається швидше, а в деяких випадках навіть повністю відключається.

Раніше ми розповідали, що не можна робити з телефоном. Ці п’ять помилок, які робить кожен другий користувач просто вбивають ваш гаджет.