Захистіть свій телефон заздалегідь: поради, як зберегти життя свого гаджета під час холоду

Ці поради допоможуть захистити ваш телефон та уникнути можливих збоїв у його роботі

На термін служби батареї можуть сильно вплинути раптові перепади температури. А оскільки наближаються морози та холоди, то така раптова поломка може завдати маси незручностей, особливо якщо ви схильні цілий день використовувати телефон, та ще й у професійних цілях.

Щоб уникнути подібного неприємного сюрпризу, ви завжди можете вжити наступних профілактичних дій, пише портал santeplus. Тож не соромтеся застосовувати ці рефлекси, коли настає сильний мороз.

Як зберегти акумулятор телефону під час холоду

Покладіть смартфон у кишеню однієї з ваших речей. Таким чином, він зможе отримати вигоду з нормальної температури тіла, а саме 37°C.

Якщо потрібно зателефонувати за телефоном, виберіть навушники або бездротові навушники. Це позбавить вас необхідності купувати телефон без необхідності.

Не забудьте вимкнути телефон, якщо ви не плануєте ним користуватися. Особливо якщо ви плануєте кататися на лижах або займатися будь-яким іншим видом спорту.

Придбайте зовнішній акумулятор, це дозволить у будь-який момент підзарядити телефон, щоб він не розрядився.

Крім того, настійно не рекомендується нагрівати телефон феном або притуляти його до радіатора. Несподіваний температурний шок може призвести до серйозного пошкодження акумулятора телефону, а в деяких випадках навіть до смерті.

Раніше ми розповідали, що не можна робити з телефоном. Ці п’ять помилок, які робить кожен другий користувач просто вбивають ваш гаджет.