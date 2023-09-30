Що потрібно зробити з телефоном на ніч, щоб не вбити батарею: порада експертів

Проста звичка збільшить термін служби акумулятора

Щоб телефон зберігав заряд якомога довше, необхідно дотримуватись правил, які допоможуть продовжити "життя" батареї. Крім того, не варто постійно тримати увімкненим мобільний інтернет.

У чому мінуси такої звички розповів портал Meta. Особливо важливо відключати цю функцію вночі.

Мобільний інтернет необхідний там, де немає доступу до Wi-Fi. Вдома у більшості людей він є, а навіть якщо ні, мобільний інтернет на своєму смартфоні краще відключити, коли ви лягаєте спати.

Річ у тім, що якщо цього не зробити, телефон постійно прийматиме і надсилатиме дані, оновлюватиме інформацію і тим самим "з’їдатиме" рівень заряду батареї. У короткостроковій перспективі це призведе до того, що вранці телефон може бути без заряду, а в довгостроковій — скоротить термін служби акумулятора.

За словами експертів, у кожному смартфоні є кілька програм, які автоматично підключаються до інтернету, щоб оновитися у фоновому режимі або отримати дані про нові повідомлення. Це теж негативно впливає на роботу мобільного пристрою. Тому краще ночами давати телефону "відпочити", вимикаючи інтернет.

Раніше "Телеграф" розповідав, що попри існуючу думку, заряджати телефон усю ніч можна. Але перед цим треба зробити одну річ.