Ніколи не заряджайте телефон у ліжку: пожежники назвали три причини, чому так не можна робити

Це дуже зручно, але може призвести до сумних наслідків

Заряджати електронні пристрої вночі дуже зручно, оскільки в цей час вони як правило не використовуються, а до ранку гарантовано вже мають високий відсоток заряду, якого може вистачити на весь день. Однак краще уникати зарядки гаджетів, поки ви спите, і особливо їх зарядки в ліжку.

Це несе загрозу загоряння, попереджають британські пожежники, пише Yahoo News.

На телефонах, планшетах, ноутбуках, павербанках, електронних сигаретах та багатьох інших гаджетах встановлені легкі літій-іонні батареї, які нагріваються під час заряджання і в окремих випадках можуть спалахнути. При цьому загоряння таких акумуляторів зазвичай швидко поширюється і його важко згасити.

У зв’язку із цим пожежники дають кілька порад, як мінімізувати ризик займання. Для цього слід заряджати телефони на плоских поверхнях, що добре провітрюються, і нічим їх не закривати. Крім того, не слід залишати гаджет під час заряджання без нагляду.

А зарядка в ліжку шкідлива відразу з кількох причин:

при зарядці на ліжку (а тим більше під подушкою) телефон нагріється, що підвищить шанси займання; в спальні зазвичай багато легкозаймистої матерії, що призведе до швидкого поширення пожежі; під час сну ви не зможете швидко відреагувати у разі виникнення проблем, що може призвести до сумних наслідків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати правильну зарядку для вашого телефону.