Ви робите це щодня: яка звичка гробить батарею смартфона

Ось через що телефон швидко втрачає рівень заряду акумулятора

Для продовження терміну служби батареї мобільного телефону важливо правильно заряджати смартфон. Однак багато хто робить помилки не тільки при зарядці свого пристрою.

Наприклад, у багатьох з нас є звичка носити свій мобільний телефон у передній кишені штанів чи джинсів. Але, як виявилося, ця повсякденна звичка має негативний вплив на термін служби батареї смартфона. Про це пише bestlifeonline.

Чому не можна тримати телефон у кишені

Якщо ви носите смартфон у передній кишені, це може призвести до додаткового пошкодження вашого мобільного телефону. Дослідження показують, що тепло вашого тіла може розряджати акумулятор, незалежно від марки та моделі смартфона.

Згідно з даними досліджень, оптимальна температура для роботи батареї смартфона становить від 17 до 23 градусів за Цельсієм, що значно нижче, ніж звичайна температура людського тіла, яка становить 36,6 градуса за Цельсієм.

Важливо відзначити, що шкоду батареї телефону можуть завдавати і занадто низькі температури навколишнього повітря, не тільки перегрів. Загалом використання телефону при високих температурах може призвести до втрати від 25 до 35 відсотків часу автономної роботи пристрою на рік.

Раніше ми писали про ознаки, які свідчать про старіння смартфона. Дізнайтеся, коли час купувати новий гаджет.