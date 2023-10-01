Можуть розряджати як iPhone, так і Android: ця помилка вам може дорого обійтися

При використанні смартфона важливо пам’ятати про один нюанс

Тривалість служби батареї мобільного телефону піддається впливу різних факторів, включаючи правильне зі смартфоном поводження. Однак існують дії, які, здавалося б, нешкідливі, але можуть негативно вплинути на роботу пристрою.

Часто ми одночасно запускаємо кілька додатків, хоча не всі їх активно використовуємо. Ці програми продовжують працювати у фоновому режимі. Важливо не забувати закривати програми, які не використовуються, щоб не навантажувати систему, пише Readerʼs Digest.

Чому потрібно закривати всі програми у телефоні

Програми, що не використовуються, можуть зменшити заряд батареї як на iPhone, так і на пристроях Android. Якщо ви відкриєте програму один раз і більше не використовуватимете її, вона все одно працюватиме у фоновому режимі.

Видалення програм, які вам не потрібні або які ви більше не використовуєте, є простим рішенням. Це допомагає збільшити термін служби акумулятора вашого телефону і звільняє цінне місце для зберігання даних.

Раніше ми писали про ознаки, які свідчать про старіння смартфона. Дізнайтеся, коли час купувати новий гаджет.