Як користуватися ноутбуком, щоб він прослужив довше: п’ять простих порад врятують вашу техніку

Щоб техніка жила довше, користувачам потрібно пам’ятати про кілька правил

Ноутбук — зручний гаджет, який працюватиме краще і довше, якщо не допускати поширені помилки при його використанні. Користувачі не повинні класти ПК на м’яку поверхню, а ще варто пам’ятати про температурні умови.

Зверніть увагу на п’ять простих правил, які продовжать термін служби ноутбука. Про це пише The Sun із посиланням на фахівця компанії LG Томаса Епса.

Правило №1

М’які поверхні можуть закривати вентиляційні отвори ноутбука та заважати вентилятору працювати належним чином. Така помилка веде до перегріву та скорочує термін служби батареї. Тому рекомендується класти ноутбук на тверду поверхню.

Правило №2

Якщо залишати ноутбук у мережі із зарядним пристроєм вже після того, як акумулятор повністю заряджено, термін служби скорочується. Повна зарядка до 100 відсотків не є обов’язковою. Найкраще заряджати ноутбук до 80 відсотків, а потім дати йому розрядитися до 40 відсотків. Така звичка збільшить життя батареї.

Правило №3

Тепло – ворог техніки, регулярний перегрів призведе до її швидкого старіння, тому зберігайте прохолодніші температурні умови. Якщо ви працюєте за ноутбуком протягом тривалого періоду часу або перебуваєте на сонці, то використовуйте підставку, що охолоджує.

Правило №4

Деякі програми залишаються працювати у фоновому режимі, що погіршує продуктивність ПК, тож краще їх позбутися. Використовуйте "Диспетчер завдань" на ноутбуках з Windows, щоб знайти будь-які програми, які надмірно навантажують процесор або пам’ять.

Правило №5

Не забувайте закривати вкладки у відкритому веб-браузері. Занадто багато завдань можуть завантажувати пам’ять ноутбука та ще більше скорочувати термін його служби.

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