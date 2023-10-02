Що відключити у телефоні, щоб гарантовано заощадити заряд батареї

Відмовтеся від звички залишати цю функцію увімкненою

Мобільні пристрої можуть розряджатися швидше, ніж ви хотіли б, з різних причин. Це не лише програми, які навіть у фоновому режимі споживають енергію. Багато популярних функцій також витрачають заряд акумулятора, що може призвести до того, що смартфон розрядиться в найнезручніший момент.

Проста порада допоможе продовжити заряд батареї пристрою. Він полягає у вимкненні функції визначення місцеперебування на вашому телефоні, пише mobile.asda. Ця функція не завжди потрібна, але постійно знижує заряд смартфона.

Чому потрібно вимикати геолокацію

Люди часто активують геолокацію у своїх пристроях, використовуючи програми для подорожей. Однак не всім відомо, що GPS суттєво знижує заряд батареї.

Якщо вам не потрібне постійне визначення вашого місцеперебування на телефоні, краще вимкнути цю функцію в налаштуваннях. Ви завжди можете ввімкнути функцію для конкретних програм, але якщо ви не використовуєте їх, рекомендується повністю відключити її на телефоні, щоб заощадити заряд батареї.

Раніше ми писали, яка шкідлива звичка вбиває ваш смартфон. Це робить практично кожен користувач пристроєм.