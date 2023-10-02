Як правильно заряджати смартфон вночі: поради експертів

Як правильно підготувати смартфон до нічної зарядки

Існує думка, що нічна зарядка нібито негативно впливає на телефон. Однак, багато хто звик заряджати свій смартфон саме вночі, адже це дуже зручно – до ранку маєте повністю заряджений акумулятор.

Втім, неприємних наслідків можна уникнути, якщо правильно підготувати телефон, пише портал Pocket Lint. Головне не забувати, що коли смартфон заряджається — він виділяє тепло, тому якщо пристрій знаходиться в чохлі, це може призвести до перегріву та пошкодження батареї.

Крім того, зарядка в чохлі може займати більше часу, ніж без нього. Якщо смартфон нагрівається під час зарядки — він заряджається повільніше. Таким чином зняття чохла дозволяє прискорити процес зарядки й уникнути перегріву, стверджують експерти. Саме тому якщо ви залишаєте телефон на зарядці всю ніч, це може призвести до так званої "перезарядки телефону".

Проте, переживати не варто — більшість сучасних смартфонів досить "розумні", щоби перестати заряджатися після повної зарядки. Після цього гаджет просто добирає відсотки за необхідності, кажуть фахівці.

Ще одне правило "нічної зарядки": не варто залишати ввімкнений у мережу телефон на м’якій поверхні, краще покласти його на щось тверде — тоді тепло безперешкодно розсіюватиметься й не зашкодить вашому гаджету.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою незвичайного трюку продовжити термін служби зарядного пристрою.