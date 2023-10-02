Як правильно заряджати смартфон вночі: поради експертів
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Як правильно підготувати смартфон до нічної зарядки
Існує думка, що нічна зарядка нібито негативно впливає на телефон. Однак, багато хто звик заряджати свій смартфон саме вночі, адже це дуже зручно – до ранку маєте повністю заряджений акумулятор.
Втім, неприємних наслідків можна уникнути, якщо правильно підготувати телефон, пише портал Pocket Lint. Головне не забувати, що коли смартфон заряджається — він виділяє тепло, тому якщо пристрій знаходиться в чохлі, це може призвести до перегріву та пошкодження батареї.
Крім того, зарядка в чохлі може займати більше часу, ніж без нього. Якщо смартфон нагрівається під час зарядки — він заряджається повільніше. Таким чином зняття чохла дозволяє прискорити процес зарядки й уникнути перегріву, стверджують експерти. Саме тому якщо ви залишаєте телефон на зарядці всю ніч, це може призвести до так званої "перезарядки телефону".
Проте, переживати не варто — більшість сучасних смартфонів досить "розумні", щоби перестати заряджатися після повної зарядки. Після цього гаджет просто добирає відсотки за необхідності, кажуть фахівці.
Ще одне правило "нічної зарядки": не варто залишати ввімкнений у мережу телефон на м’якій поверхні, краще покласти його на щось тверде — тоді тепло безперешкодно розсіюватиметься й не зашкодить вашому гаджету.
Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою незвичайного трюку продовжити термін служби зарядного пристрою.