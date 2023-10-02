Чотири простих поради, як зберегти яскравість екрану вашого смартфона

Подбайте про свій смартфон, щоб продовжити життя його екрану

Вигоряння екрану смартфона — це проблема, яку виробники ще не навчилися вирішувати повністю. Відбутися це явище може з будь-яким навіть дорогим пристроєм.

При цьому варто уточнити, що вигоряння дисплея на вашому телефоні не критично, хоча і не дуже приємно. Про це пише itechua.com.

Найчастіше ця проблема проявляється у смартфонів з AMOLED-матрицею, хоч вони й кращі за IPS-альтернативи. Однак, на щастя, рішення у цієї неприємності є, і їх аж чотири.

Порада № 1

Привчіть себе раз на два тижні міняти заставку на телефоні. А найкраще взагалі використати просто чорний екран. Це допомагає рівномірно розподіляти навантаження на дисплей і запобігає виникненню вигоряння.

Порада №2

Коли використовуєте популярні програми для смартфона, активуйте їх у повноекранному режимі. Справа в тому, що найчастіше схильна до вигоряння панель екрана, а в повноекранному режимі використання, наприклад, годинник або іконки повідомлень у верхній частині екрана ховаються.

Порада №3

Зручна фіча смартфона – це функція Always-On Display, проте вона також може призвести до вигоряння дисплея. Краще обмежити час роботи цієї функції. До того ж вона неслабо садить зарядку телефону.

Порада №4

І нарешті, найголовніше — постарайтеся мінімально знизити яскравість екрану у вашому смартфоні. Адже, що яскравіше підсвічування екрану, то швидше вицвітають його пікселі в дисплеї. Оптимальна яскравість і для вашого зору, і для збереження екрану - це 50%.

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