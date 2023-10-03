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Чому вигоряє екран телефону і як цього уникнути: чотири основні правила

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Автор
Екран смартфона може прослужити довше
Екран смартфона може прослужити довше. Фото Freepik

Розповідаємо, як не допустити вигоряння екрана телефону

Якщо деякі звички просто вбивають батарею вашого смартфона, інші можуть безнадійно зіпсувати екран гаджета. І часто таке поламання вже не виправити.

Портал itechua зазначає, що екран може вигоріти будь-якої миті та на будь-якому смартфоні, незалежно від його класу та ціни. На жаль, від цього явища ніхто не застрахований.

Як не допустити вигоряння екрана

Чотири основні правила:

  • Правило 1. Змінюйте заставку на екрані щонайменше один раз на два тижні. А найнадійнішим способом буде використання чорного фону. Таким чином навантаження буде розподілено більш рівномірно, що допоможе запобігти передчасному вигоранню.
  • Правило 2. Активуйте повноекранний режим для програм, якими найбільше користуєтеся. Одна з найбільш схильних до вигоряння частин екрана — це стасус-бар. У повноекранному режимі сповіщення і годинник нагорі екрана ховаються.
  • Правило 3. Обмежте час роботи функції Always-On Display. Це зручна функція, але вона також призводить до вигоряння. Крім того, вона сильно розряджає акумулятор телефону.
  • Правило 4. Останнє за рахунком, але далеко не за важливістю – зменште яскравість. Чим яскравіше підсвічування, тим швидше вицвітуть пікселі. Експерти радять виставити оптимальне значення на рівні не більш як 50%.

Раніше ми розповідали, чому на екрані телефону з’являються смуги. Фахівці поділилися своїми порадами, що робити, якщо екран телефону не працює чи функціонує некоректно.

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#Смартфон #Телефон