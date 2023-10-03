Чому вигоряє екран телефону і як цього уникнути: чотири основні правила
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Розповідаємо, як не допустити вигоряння екрана телефону
Якщо деякі звички просто вбивають батарею вашого смартфона, інші можуть безнадійно зіпсувати екран гаджета. І часто таке поламання вже не виправити.
Портал itechua зазначає, що екран може вигоріти будь-якої миті та на будь-якому смартфоні, незалежно від його класу та ціни. На жаль, від цього явища ніхто не застрахований.
Як не допустити вигоряння екрана
Чотири основні правила:
- Правило 1. Змінюйте заставку на екрані щонайменше один раз на два тижні. А найнадійнішим способом буде використання чорного фону. Таким чином навантаження буде розподілено більш рівномірно, що допоможе запобігти передчасному вигоранню.
- Правило 2. Активуйте повноекранний режим для програм, якими найбільше користуєтеся. Одна з найбільш схильних до вигоряння частин екрана — це стасус-бар. У повноекранному режимі сповіщення і годинник нагорі екрана ховаються.
- Правило 3. Обмежте час роботи функції Always-On Display. Це зручна функція, але вона також призводить до вигоряння. Крім того, вона сильно розряджає акумулятор телефону.
- Правило 4. Останнє за рахунком, але далеко не за важливістю – зменште яскравість. Чим яскравіше підсвічування, тим швидше вицвітуть пікселі. Експерти радять виставити оптимальне значення на рівні не більш як 50%.
Раніше ми розповідали, чому на екрані телефону з’являються смуги. Фахівці поділилися своїми порадами, що робити, якщо екран телефону не працює чи функціонує некоректно.