Чому вигоряє екран телефону і як цього уникнути: чотири основні правила

Розповідаємо, як не допустити вигоряння екрана телефону

Якщо деякі звички просто вбивають батарею вашого смартфона, інші можуть безнадійно зіпсувати екран гаджета. І часто таке поламання вже не виправити.

Портал itechua зазначає, що екран може вигоріти будь-якої миті та на будь-якому смартфоні, незалежно від його класу та ціни. На жаль, від цього явища ніхто не застрахований.

Як не допустити вигоряння екрана

Чотири основні правила:

Правило 1. Змінюйте заставку на екрані щонайменше один раз на два тижні. А найнадійнішим способом буде використання чорного фону. Таким чином навантаження буде розподілено більш рівномірно, що допоможе запобігти передчасному вигоранню.

Змінюйте заставку на екрані щонайменше один раз на два тижні. А найнадійнішим способом буде використання чорного фону. Таким чином навантаження буде розподілено більш рівномірно, що допоможе запобігти передчасному вигоранню. Правило 2. Активуйте повноекранний режим для програм, якими найбільше користуєтеся. Одна з найбільш схильних до вигоряння частин екрана — це стасус-бар. У повноекранному режимі сповіщення і годинник нагорі екрана ховаються.

Активуйте повноекранний режим для програм, якими найбільше користуєтеся. Одна з найбільш схильних до вигоряння частин екрана — це стасус-бар. У повноекранному режимі сповіщення і годинник нагорі екрана ховаються. Правило 3. Обмежте час роботи функції Always-On Display. Це зручна функція, але вона також призводить до вигоряння. Крім того, вона сильно розряджає акумулятор телефону.

Обмежте час роботи функції Always-On Display. Це зручна функція, але вона також призводить до вигоряння. Крім того, вона сильно розряджає акумулятор телефону. Правило 4. Останнє за рахунком, але далеко не за важливістю – зменште яскравість. Чим яскравіше підсвічування, тим швидше вицвітуть пікселі. Експерти радять виставити оптимальне значення на рівні не більш як 50%.

Раніше ми розповідали, чому на екрані телефону з’являються смуги. Фахівці поділилися своїми порадами, що робити, якщо екран телефону не працює чи функціонує некоректно.