Ця хитрість завжди працює: як максимально швидко зарядити телефон

Вам знадобиться приблизно 20 хвилин

Нерідко трапляються випадки, коли потрібно терміново зарядити мобільний телефон, але часу на це є дуже мало. Для таких ситуацій є простий лайфхак, який допоможе поповнити батарею до достатнього рівня лише за 15-20 хвилин.

Так, для швидкого заряджання вам необхідно вимкнути телефон. Це найоптимальніший варіант заряджання, коли є обмежений час. Про це пише "Апостроф".

Завдяки такому способу буквально через 20 хвилин телефон зарядиться на достатньо відсотків. Можна також увімкнути режим польоту або використовувати таку функцію, як швидка зарядка.

Також слід зарядити телефон саме від розетки, оскільки зарядка від, наприклад, ноутбука йде набагато повільніше. Якщо ви не можете вимкнути телефон на певний час, необхідно в такому випадку знизити яскравість, вимкнути невикористані програми, а також можна активувати режим польоту. Це дозволить ще швидше зарядити телефон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно заряджати телефон, щоб не зіпсувати батарею. Є кілька важливих правил, виконуючи які ви продовжите життя свого смартфона.