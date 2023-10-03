Ваш смартфон може стати вебкамерою для ноутбука: крутий лайфхак для тих, хто має Android.

Камеру мобільного телефону можна використовувати і для ноутбука, є простий спосіб

Власники телефонів на операційній системі Android можуть використовувати камеру на ньому як веб-камеру для ноутбука. Зробити це можна без покупки окремих кабелів, завантаження програм та складних налаштувань.

Підключити смартфон можна до ноутбука будь-якої марки. Видання Tomsguide опублікувало інструкцію, як швидко це зробити.

Якщо у вас завантажена остання версія оновлень Android 14, зробіть такі кроки:

Спочатку підключіть смартфон до комп’ютера

Підключіть телефон до ноутбука USB-кабелем. Це спрацює як з ОС Windows, так і з MacBook. Коли на телефон прийде повідомлення, натисніть на нього та виберіть "веб-камера".

Налаштування

Коли активовано режим "веб-камери", вискочить нове повідомлення. Натискайте та вибирайте передня або задня камера, також можна вибрати збільшення, яке вам потрібно.

Увімкнення веб-камери

Коли виконані попередні кроки, ви можете приступати до використання режиму "веб-камери" смартфона. У головних налаштуваннях ноутбука або у відділі налаштувань відеоконференцій виберіть кнопку "Android Camera" та все готове.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна використовувати непотрібний мобільник у побуті. Не поспішайте викидати чи ховати далеко старий телефон.