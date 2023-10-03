Як правильно заряджати iPhone, щоб він довше не розряджався: практичні поради

Є дев’ять правил, які допоможуть довше зберегти заряд телефону

Власники iPhone напевно хочуть, щоб гаджет прослужив їм якнайдовше, тому важливо заряджати телефон правильно. Щоб смартфон довше тримав заряд, потрібно не тільки дотримуватись оптимальної температури при зарядці, але і ще кількох правил.

На порталі Stylus розповіли про те, як правильно заряджати iPhone, щоб він довше тримав заряд. Від експлуатації телефону залежить, скільки він прослужить у результаті.

1. Провід для заряджання тільки оригінальний

Виробник радить заряджати iPhone лише оригінальними зарядними пристроями Apple. Такі аксесуари краще захищені від різких перепадів напруги та перегріву. Неякісна зарядка може призвести до того, що телефон часто ламається. Якщо залишилася зарядка від попереднього продукту Apple, можна використовувати її.

2. Заряджайте телефон

Попри думку, що телефон потрібно повністю розряджати, робити це заборонено. Через таку зарядку збільшує знос акумулятора, тому рекомендують підключати iPhone до зарядного пристрою при втраті 20-30% заряду.

3. Не заряджайте iPhone повністю

Заряджати до 100% не рекомендується заряджати будь-який смартфон, у тому числі iPhone. Допустима позначка, яка не шкодить батареї, від 50% до 80%. За такої зарядки телефон довше прослужить.

4. Температура має бути комфортною

На холоді iPhone та інші марки телефонів розряджаються набагато швидше, але при цьому максимальна ємність батареї не змінюється. Якщо температура надто висока, то накопичувальні властивості літій-іонного акумулятора значно знижуються.

Оптимальна температура для iPhone від +16 до +22 градусів.

5. Заряджати потрібно навіть пристрій, який не використовується

Якщо смартфон довго лежить без діла, він все одно розряджається. Щоб не зіпсувати батарею, експерти рекомендують заряджати гаджет час від часу хоча б до 50%. Буде краще, якщо це робити хоча б раз на місяць.

6. Не тримайте телефон весь час "на дроті"

Щоб iPhone швидко заряджався, не потрібно постійно тримати його приєднаним до зарядки. Якщо смартфон буде весь час "на дроті", акумулятор раніше часу втратить ємність, заряд буде витрачатися швидше і, як наслідок, термін служби телефону скоротиться.

7. Потрібно стежити за станом батареї

Користувач iPhone може стежити за станом батареї та витратою електроенергії. Зробити це можна, якщо в "Налаштуваннях" вибрати розділ "Акумулятор", а потім "Стан акумулятора". Якщо її ємність впаде до критичної позначки, краще батарею замінити на нову.

Також у налаштуваннях можна переглядати, які програми використовують найбільше енергії.

8. Вчасно оновлюйте телефон

Наприклад, iPhone 13 краще заряджати з увімкненою опцією "Оптимізована зарядка". У такому разі смартфону забезпечено дбайливе відновлення заряду. У нових моделях виробник покращує наявні програми й додає нові компоненти для підвищення продуктивності.

9. Рідше заряджайте телефон в автомобілі

Часто заряджати iPhone в машині не рекомендовано, але якщо це необхідно, краще спочатку завести авто, а вже потім підключати телефон. Якщо цього не зробити, то може статися різкий стрибок напруги та смартфон доведеться нести у ремонт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відключити в телефоні, щоб він довше тримав заряд батареї. Виявляється, що багато популярних функцій витрачають заряд акумулятора.