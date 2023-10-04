Google Photos не показує фотографії на телефоні: десять способів виправити помилку

Служба зберігання мультимедійних даних не позбавлена помилок

Завдяки зручному обміну даними, доступності на різних платформах та безлічі функцій інтелектуального редагування Google Photos є однією з найкращих галерейних програм. Однак іноді з її роботою виникають складності, і зовсім не через проблеми з екраном телефону.

Буває, що служба не завантажує зображення, не розпізнає обличчя або навіть не показує всі фотографії на телефоні. Портал guidingtech пропонує найкращі способи вирішити проблему.

Чому не відображається фото в галереї — відповідь

Крім того, що Google Photos є програмою типової галереї на Android, вона також працює як інструмент резервного копіювання медіа. Найчастіше програма не показує резервні копії фотографій через:

відсутність синхронізації;

проблеми із підключенням до інтернету;

заповнену пам’ять телефону.

Є й інші причини некоректної роботи програми. Розглянемо їх та методи вирішення питання нижче.

Що робити, щоб Google Фото відображалися в галереї — десять кроків

Крок 1. Перезапустіть програму

Ви можете перезапустити Google Photos та синхронізувати нові фотографії. Відкрийте меню останніх програм, змахніть Google Фото, щоб закрити його та відкрийте знову.

Крок 2. Перевірте підключення до мережі

Якщо ви намагаєтеся завантажити мультимедійні файли в Google Photos через несправне або нестабільне підключення до Інтернету, програма може зіткнутися з проблемами відображення. Якщо телефон постійно втрачає мережу, скиньте установки мережі та спробуйте ще раз.

Крок 3. Перевірте пам’ять телефону

Якщо на телефоні мало місця, завантажені мультимедійні файли можуть не відображатися. Браузер телефону може лише завантажити файл, але не може записати його на пристрій. Вам потрібно вжити необхідних заходів, щоб звільнити місце.

Крок 4. Увімкніть резервне копіювання та синхронізацію

Щоб синхронізувати мультимедійні файли на всіх пристроях, необхідно увімкнути резервне копіювання Google Фото на телефоні. Для цього запустіть Google Фото, торкніться зображення профілю у верхньому правому куті та виберіть налаштування фотографій. Натисніть "Резервне копіювання" та увімкніть те саме в наступному меню.

Крок 5. Перевірте в Google Фото кошик

Ви випадково видалили кілька мультимедійних файлів із Google Фото? Система видаляє його з усіх підключених пристроїв. На щастя, ви можете відновити такі фотографії та відео з кошика, перейшовши до розділу "Бібліотека".

Крок 6. Перевірте сховище Google Drive

Google пропонує 15 Гб пам’яті на диску безплатно. Якщо ваш обліковий запис перевищив виділений простір, у вас можуть виникнути проблеми із завантаженням та перевіркою фотографій.

Крок 7. Примусово зупиніть Google Фото

Якщо програма не працює, ви можете зупинити її та повторити спробу. Для цього утримуйте піктограму програми Google Photo, відкрийте меню відомостей про програму та натисніть "Примусово зупинити". Після цього перезапустіть програму.

Крок 8. Очистіть кеш Google Photos

Пошкоджений кеш часто псує функції програми на телефоні. Очистіть його та повторіть спробу.

Крок 9. Оновлення програми

Google часто оновлює мобільні програми на iPhone та Android, додаючи нові функції та виправляючи помилки. Оновіть Google Фото до останньої версії та повторіть спробу.

Крок 10. Спробуйте Google Photos Web

Google Photos може не відображати всі завантажені фотографії та відеокліпи на вашому телефоні. Щоб повернутися до спогадів, можна скористатися веб-версією Google Photos.

Під час завантаження пошкоджених файлів на свій телефон вони можуть не відображатися у Google Фото. Ви також повинні перевірити статус Google Фото на Downdetector та підтвердити будь-який поточний збій. Якщо проблема на стороні сервера, зачекайте, поки компанія її вирішить.

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