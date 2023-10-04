Перегрівання телефону: чому це трапляється і як боротися

Декілька корисних порад допоможуть вам позбавити проблеми

Частий перегрів телефону свідчить про те, що ви припускаєтеся помилок у використанні пристрою. Однак головне — вчасно виявити проблему та усунути її, щоб гаджет "прожив" якнайдовше.

"Телеграф" розповідає, що може впливати на перегрів телефону і як із низкою цих проблем боротися. Є деякі моменти, на які потрібно звернути увагу, якщо ви помітили, що телефон став сильно перегріватися.

По-перше, може впливати інтенсивне використання пристрою. Тривимірні ігри, програми, відеозйомка, тривале використання призводять до підвищеного навантаження на відеоприскорювач та процесор. У зв’язку з цим смартфон не тільки перегрівається, а й швидко розряджається. Щоб уникнути таких неприємностей, слід давати телефону час від часу відпочити.

По-друге, причиною проблеми можуть стати програми у телефоні. А точніше, помилки або погано оптимізований код, який вони можуть містити. Через це процесор може працювати на підвищеній потужності. Тому слід почистити список додатків та позбутися непотрібних. Важливо також не перешкоджати оновленню окремих програм, оскільки нові версії можуть виправляти помилки.

Неправильне заряджання також може спричинити перегрівання телефону. Тому слід користуватися лише оригінальними кабелями та адаптерами. У момент, коли пристрій підключений до електромережі, намагайтеся не качати файли та не запускати ігри та важкі програми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як максимально швидко зарядити телефон, коли є дуже мало часу. Цей лайфхак завжди рятує під час поспіху.