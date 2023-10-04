"Мертві зони" для роутера Wi-Fi у кімнаті: як їх легко виявити

За допомогою одного прийому ви дізнаєтеся, де найкраще розташувати маршрутизатор у будинку

Від вибору місця для роутера Wi-Fi в будинку залежить те, чи швидким буде інтернет. У так званих мертвих зонах сигнал просто не передаватиметься, на щастя, знайти такі ділянки кімнати дуже легко.

Щоб знайти "мертві зони" для Wi-Fi у вашому домі, скористайтеся однією з програм. Таку пораду надає видання The Sun.

Якщо у вас проблеми з домашнім бездротовим інтернетом, варто перемістити маршрутизатор. Коли пристрій знаходиться в поганому місці для роздачі сигналу, швидкість не покращить жоден тариф.

Мертва зона — це термін, який експерти використовують для позначення місця, де не доходять сигнали Wi-Fi. Для виявлення таких ділянок спробуйте скористатись спеціальним додатком. Програми доступні хоч для iPhone, хоч для Android, також знайдуться варіанти для встановлення на ПК.

Завантажувати програму рекомендується в Google Play Store або Apple App Store, щоб ви отримали перевірений і законний продукт. Наприклад, в App Store є програма Wi-Fi Deadspot. Розробники запевняють, що за його допомогою ви знайдете "мертві зони" у приміщеннях, де страждає швидкість Wi-Fi. Альтернативою стане NetSpot – програма, яку можна завантажити на ноутбук, та знайти проблемні місця у домашній мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які способи допоможуть підвищити швидкість Wi-Fi. А ще ми писали, як посилити якість домашнього інтернету завдяки хитрому трюку з роутером.