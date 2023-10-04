Як зробити свій смартфон неприступним: ці налаштування покращать вашу конфіденційність

Безпека та конфіденційність — це не щось статичне. Завжди слідкуйте за останніми оновленнями безпеки

В наші часи мобільний телефон — не просто засіб зв'язку, а справжній помічник, з яким ми не розлучаємося цілий день. І якби не було неприємно, коли б ми втратили нашого "електронного друга" через крадіжку або власну необережність. Тому питання безпеки та конфіденційності наших мобільних гаджетів є дуже актуальним.

Налаштуйте автентифікатор:

Встановлення двоетапної верифікації є важливим кроком для захисту ваших особистих даних. Використовуйте автентифікатор (наприклад, Google Authenticator або Authy) для створення тимчасових паролів, що підвищить рівень безпеки вашого телефону.

Завантажте та встановіть додаток автентифікатора з магазину додатків вашого телефону (Google Play Store для Android або App Store для iOS).

Відкрийте додаток та дотримуйтесь інструкцій для налаштування, які зазвичай включають сканування QR-коду або введення ключа, наданого службою, яку ви хочете захистити.

Отримуйте та використовуйте одноразові паролі, які надає додаток, для входу в свої облікові записи.

Блокуйте програми, які мають доступ до вашої геолокації:

Перевірте налаштування геолокації та відключіть доступ до неї для тих програм, які не цієї інформації для коректної роботи.

Перейдіть в налаштування телефону.

Знайдіть розділ "Приватність" або "Дозволи для додатків".

Оберіть "Геолокація" та перегляньте список програм, які мають доступ до вашої геолокації.

Відключіть доступ до геолокації для тих програм, які, на вашу думку, не потребують цієї інформації.

Увімкніть функцію "Знайти мій iPhone" (для користувачів iPhone):

Ця функція допоможе вам знайти втрачений або вкрадений телефон. Активуйте її в налаштуваннях iCloud.

Перейдіть в налаштування телефону.

Торкніться вашого імені вгорі екрана.

Оберіть "iCloud".

Прокрутіть вниз та торкніться "Знайти".

Увімкніть "Знайти мій iPhone" та слідуйте інструкціям на екрані.

Налаштуйте конфіденційність пошти:

Використовуйте сильні паролі та двоетапну аутентифікацію для вашої електронної пошти. Також регулярно перевіряйте список підключених пристроїв та сесій.

Перейдіть на веб-сайт поштового провайдера.

Увійдіть в свій обліковий запис.

Перейдіть в розділ налаштувань безпеки та приватності.

Увімкніть двоетапну верифікацію, виберіть сильний пароль та регулярно перевіряйте активні сесії та підключені пристрої.

Відключіть відстеження реклами:

Відключіть опцію персоналізації реклами в налаштуваннях приватності вашого телефону, щоб зменшити кількість зібраної про вас інформації.

Перейдіть в налаштування телефону.

Знайдіть розділ "Приватність" або "Реклама".

Відключіть опцію персоналізації реклами або відстеження реклами.

Звісно, найкращий захист — це ваша увага та обережність. Не діліться особистою інформацією в ненадійних джерелах і регулярно перевіряйте налаштування конфіденційності свого телефону.

Нагадаємо, проблеми можуть виникнути не тільки з конфіденційністю, але і з функціональністю самого пристрою. Іноді, наприклад, Google Photos не показує всі фотографії на телефоні. Ми розповідаємо про десять кроків для вирішення цього питання, включаючи перевірку підключення до мережі та пам'яті телефону. З іншого боку, з часом виникає інше неприємне явище – телефон починає "тормозити". Існує простий спосіб оптимізації пристрою – відключення зайвих фонових програм та служб.