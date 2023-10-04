Як зробити свій смартфон неприступним: ці налаштування покращать вашу конфіденційність
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Безпека та конфіденційність — це не щось статичне. Завжди слідкуйте за останніми оновленнями безпеки
В наші часи мобільний телефон — не просто засіб зв'язку, а справжній помічник, з яким ми не розлучаємося цілий день. І якби не було неприємно, коли б ми втратили нашого "електронного друга" через крадіжку або власну необережність. Тому питання безпеки та конфіденційності наших мобільних гаджетів є дуже актуальним.
Налаштуйте автентифікатор:
Встановлення двоетапної верифікації є важливим кроком для захисту ваших особистих даних. Використовуйте автентифікатор (наприклад, Google Authenticator або Authy) для створення тимчасових паролів, що підвищить рівень безпеки вашого телефону.
- Завантажте та встановіть додаток автентифікатора з магазину додатків вашого телефону (Google Play Store для Android або App Store для iOS).
- Відкрийте додаток та дотримуйтесь інструкцій для налаштування, які зазвичай включають сканування QR-коду або введення ключа, наданого службою, яку ви хочете захистити.
- Отримуйте та використовуйте одноразові паролі, які надає додаток, для входу в свої облікові записи.
Блокуйте програми, які мають доступ до вашої геолокації:
Перевірте налаштування геолокації та відключіть доступ до неї для тих програм, які не цієї інформації для коректної роботи.
- Перейдіть в налаштування телефону.
- Знайдіть розділ "Приватність" або "Дозволи для додатків".
- Оберіть "Геолокація" та перегляньте список програм, які мають доступ до вашої геолокації.
- Відключіть доступ до геолокації для тих програм, які, на вашу думку, не потребують цієї інформації.
Увімкніть функцію "Знайти мій iPhone" (для користувачів iPhone):
Ця функція допоможе вам знайти втрачений або вкрадений телефон. Активуйте її в налаштуваннях iCloud.
- Перейдіть в налаштування телефону.
- Торкніться вашого імені вгорі екрана.
- Оберіть "iCloud".
- Прокрутіть вниз та торкніться "Знайти".
- Увімкніть "Знайти мій iPhone" та слідуйте інструкціям на екрані.
Налаштуйте конфіденційність пошти:
Використовуйте сильні паролі та двоетапну аутентифікацію для вашої електронної пошти. Також регулярно перевіряйте список підключених пристроїв та сесій.
- Перейдіть на веб-сайт поштового провайдера.
- Увійдіть в свій обліковий запис.
- Перейдіть в розділ налаштувань безпеки та приватності.
- Увімкніть двоетапну верифікацію, виберіть сильний пароль та регулярно перевіряйте активні сесії та підключені пристрої.
Відключіть відстеження реклами:
Відключіть опцію персоналізації реклами в налаштуваннях приватності вашого телефону, щоб зменшити кількість зібраної про вас інформації.
- Перейдіть в налаштування телефону.
- Знайдіть розділ "Приватність" або "Реклама".
- Відключіть опцію персоналізації реклами або відстеження реклами.
Звісно, найкращий захист — це ваша увага та обережність. Не діліться особистою інформацією в ненадійних джерелах і регулярно перевіряйте налаштування конфіденційності свого телефону.
Нагадаємо, проблеми можуть виникнути не тільки з конфіденційністю, але і з функціональністю самого пристрою. Іноді, наприклад, Google Photos не показує всі фотографії на телефоні. Ми розповідаємо про десять кроків для вирішення цього питання, включаючи перевірку підключення до мережі та пам'яті телефону. З іншого боку, з часом виникає інше неприємне явище – телефон починає "тормозити". Існує простий спосіб оптимізації пристрою – відключення зайвих фонових програм та служб.