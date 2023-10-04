Телефон став "гальмувати": що робити, щоб гаджет знову працював на максимум

Ці прості методи допоможуть вирішити проблему з повільним телефоном

Якщо смартфон у вас довгий період часу, то, швидше за все, ви помітили, що він став повільніше працювати. Навіть найкращі телефони повільно, але вірно стають повільними без належного догляду та уваги.

На порталі Pocket Lint розповіли про те, як звести до мінімуму цю проблему та знову прискорити роботу телефону. Якщо дотримуватися цих порад, то телефон точно не завдасть незручностей.

Вимкніть і знову увімкніть телефон

Можливо, це звучить трохи банально, але іноді найпростіші рішення виявляються найкращими. Вимкнення та повторне увімкнення телефону може допомогти в багатьох ситуаціях. Якщо ви ніколи не вимикаєте свій телефон, а просто залишаєте його на зарядці на ніч і використовуєте протягом дня, то перезавантаження може прискорити процес.

Очистіть кеш

Якщо повільно працює не весь телефон, а лише деякі конкретні програми, то цілком можливо, що справа в кеші. У такому випадку очищення кешу допоможе розв'язувати потенційні проблеми та телефон працюватиме швидше.

Звільніть місце у пам’яті телефону

З часом пам’ять телефону заповнюється фотографіями, завантаженими файлами, програмами та різними програмами. Через те, що обсяг пам’яті телефону обмежений, чим більше файлів на ньому, тим повільніше працює гаджет.

Видаліть непотрібні програми, фотографії, очистіть кошик та багато іншого. Видалення великих невикористовуваних ігор і додатків, якими ви рідко користуєтеся, — один із найпростіших, але найефективніших методів.

Оновіть свій телефон

Якщо ви не стежите за останніми оновленнями, можливо, повільна робота пов’язана саме з тим, що потрібно оновити систему. Виробники телефонів регулярно випускають оновлення безпеки та програмного забезпечення для телефонів, які допоможуть усунути будь-які проблеми, які можуть виникнути у користувачів.

Скиньте налаштування телефону до заводських

Якщо все інше не допомогло і телефон, як і раніше, гальмує, скидання налаштувань до заводських налаштувань може бути розумним кроком. Це трохи радикально, оскільки всі дані, програми та багато іншого, що є на вашому телефоні, будуть втрачені. Але це може допомогти усунути будь-які проблеми у роботі гаджета.

Видаліть віджети

Якщо ви вважаєте, що телефон працює повільно, іноді варто внести невеликі зміни. Єдине, що ви можете зробити, це припинити використання віджетів, особливо якщо вони динамічні та регулярно оновлюються у фоновому режимі. Деякі віджети можуть бути ресурсомісткими, і якщо ви використовуєте їх багато на своєму телефоні, це може призвести до проблем. Можливо, варто розглянути можливість видалення їх разом з іншими програмами, що видаляються.

Вимкніть відстеження розташування

Ще одна програма, яка регулярно оновлює та відправляє дані з вашого телефону туди й назад, — це відстеження розташування або GPS іншими словами. Програми та інструменти навігації можуть використовувати відстеження розташування для покращення досвіду користувача, але таке відстеження також може негативно вплинути як на час автономної роботи, так і на швидкість роботи телефону. Можливо, варто спробувати відключити відстеження розташування, щоб подивитися, чи допоможе це розв'язати ваші проблеми.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як швидко зарядити телефон. Є один простий лайфхак, який допоможе поповнити батарею до достатнього рівня лише за 15-20 хвилин.