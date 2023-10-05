Ви точно перестанете в це вірити: два міфи про зарядку телефону вночі

Фахівці розповіли, як заряджати смартфон у нічний час

Інтернет повний міркувань про те, як заряджати телефон, щоб не зіпсувати акумулятор і чому не можна ставити телефон на зарядку на всю ніч, незважаючи на те, що це дуже зручно. І справді, ви висуваєтеся вранці у своїх справах, не переймаючись кількістю заряду — 100% вам точно вистачить до вечора.

Однак є поширена думка, що такий прийом скорочує термін служби акумулятора. Портал Pocket Lint розповідає, як цього уникнути, правильно підготувавши смартфон до нічної зарядки.

Як продовжити термін служби батареї телефону під час заряджання вночі

Головні упередження власників смартфонів такі:

постійний перегрів;

знос акумулятора від постійної зарядки.

Експерти зазначають, що перегрів може призвести до несправності пристрою або пошкодження батареї, якщо теплу, яке виділяється під час заряджання, нікуди подітися і телефон дійсно сильно перегрівається. В цьому випадку вирішити проблему можна просто, знявши з гаджета чохол.

Крім того, телефон, який знаходиться на підзарядці, не можна залишати на невідповідній поверхні. М’які підлокітники, матрац, подушки, килимок та подібні предмети самі акумулюють тепло, а не допомагають його розсіювати, отже — ризик перегріву зростає.

Наступний аргумент проти — так зване зайве "перезаряджання" телефону, якщо він стоїть увімкненим у мережу всю ніч. Але, за словами фахівців, більшість сучасних телефонів є досить "розумними" і перестають активно споживати електроенергію після повної зарядки. Телефон "натягуватиме" з мережі лише ті відсотки, які витратить на фонові дії. Увімкніть режим польоту, щоб не витрачати батарею, поки ви спите.

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