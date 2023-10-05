Телефон перестав заряджатися: три способи вирішити проблему

Не поспішайте відразу бігти в сервіс обслуговування, швидше за все, проблему можна вирішити самостійно.

Телефон став незамінною частиною нашого життя. Виробники постійно випускають нові моделі та спокушають покупців знижками та приємними цінами. Однак, буває так, що пристрій виходить з ладу, наприклад, перестає заряджатися.

Не поспішайте бігти до сервісного центру або звертатися до знайомих майстрів. Скоріш за все, проблему можна вирішити самостійно, пише meta.ua.

Що зробити, щоб смартфон заряджався

Не має значення, яка у вас модель. Уважно вивчіть зарядний кабель і саму розетку на предмет поломок або пошкоджень. Деякі адаптери не можуть достатньо забезпечити енергією, щоб телефон заряджався.

Зазвичай, вистачає 5 Вт, а ось нижчий рівень може призводити до збоїв заряджання пристрою. Ви можете перевірити вихідну потужність на етикетці, там мають бути вказані всі дані у вольтах чи амперах.

Ще один спосіб допомогти телефону почати заряджатися — це перевантажити його — вимкніть і увімкніть пристрій. У багатьох випадках це реально допомагає.

Також варто перевірити, чи заряджається телефон у вимкненому стані. Якщо заряджання не відбувається при увімкненому пристрої, а коли він вимкнений, то заряджається, це може говорити про проблемну програму, яка дає такий збій. Перевірте налаштування телефону та роботу застосунків.

Ще одна причина, через яку смартфон не заряджається — це забруднення, волога та пил, які накопичуються в зарядному гнізді або під кришкою. Потрібно акуратно очистити порт зарядки на телефоні – для цього можна використовувати ватну паличку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити смартфон веб-камерою для ноутбука. Крутий лайфхак для тих, хто має Android.