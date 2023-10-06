Буде просто літати: що зробити, щоб телефон почав працювати швидше

Розповідаємо, що робити, якщо телефон почав працювати повільно

Навіть якщо ви придбали новий телефон Android і вважаєте, що в ньому досить великий обсяг вбудованої пам’яті, незабаром ви можете виявити, що сховище заповнюється і телефон починає гальмувати. Існують різні способи, як очистити пам’ять Android та зробити його роботу більш гладкою.

Програми, ігри, фотографії та відео можуть засмічувати ваш пристрій та доставляти дискомфорт під час його використання. Тому портал Pocket Lint зібрав вісім порад, як покращити продуктивність телефону.

Як почистити телефон, щоб він не гальмував

Вісім простих, але дієвих способів:

Видаліть програми , які не використовуються. Програми можуть займати багато місця, особливо, якщо ви любите грати на телефоні.

, які не використовуються. Програми можуть займати багато місця, особливо, якщо ви любите грати на телефоні. Використовуйте Google Files для звільнення місця. Це допоможе вам очистити телефон, видаляючи дублікати файлів та інше сміття. Це швидкий та простий спосіб звільнити пам’ять.

для звільнення місця. Це допоможе вам очистити телефон, видаляючи дублікати файлів та інше сміття. Це швидкий та простий спосіб звільнити пам’ять. Збережіть свої фотографії у хмарі.Замість того, щоб зберігати всі фотографії на телефоні, створіть резервні копії в хмарному сховищі. Це заощадить місце на вашому телефоні і дозволить отримати доступ до фотографій з будь-якого пристрою.

у хмарі.Замість того, щоб зберігати всі фотографії на телефоні, створіть резервні копії в хмарному сховищі. Це заощадить місце на вашому телефоні і дозволить отримати доступ до фотографій з будь-якого пристрою. Використовуйте Google Photos, щоб видалити локальні фотографії. Серед параметрів можна вибрати, для яких папок із зображеннями створювати резервні копії (щоб меми не займали місце у вашому хмарному обліковому записі), вибрати якість і вибрати, чи завантажувати фотографії через мобільні дані чи ні.

Почистіть кошик. Подібно до Windows, Android не позбавляється автоматично від того, що ви видалили. Ці файли потрапляють у кошик для сміття на вашому телефоні. Згодом їх буде видалено, але ви можете зробити це самостійно раніше, якщо хочете звільнити більше місця відразу.

Подібно до Windows, Android не позбавляється автоматично від того, що ви видалили. Ці файли потрапляють у кошик для сміття на вашому телефоні. Згодом їх буде видалено, але ви можете зробити це самостійно раніше, якщо хочете звільнити більше місця відразу. Видаліть медіафайл WhatsApp та кеш інших месенджерів. Можливо, ви не замислювалися, але безліч фото та відео файлів із різних каналів дійсно засмічують пам’ять телефону. Їхнє видалення може бути дуже корисним, якщо у вас не вистачає місця.

та кеш інших месенджерів. Можливо, ви не замислювалися, але безліч фото та відео файлів із різних каналів дійсно засмічують пам’ять телефону. Їхнє видалення може бути дуже корисним, якщо у вас не вистачає місця. Використовуйте картку MicroSD. Деякі телефони все ще підтримують картки MicroSD. Якщо у вас один з них, придбання картки пам’яті та переміщення даних на неї, а не зберігання у внутрішній пам’яті, може допомогти звільнити місце на телефоні і зробити роботу гладкішою. Чим більший диск, тим краще. Особливо якщо він відповідає або перевищує вашу вбудовану пам’ять.

Деякі телефони все ще підтримують картки MicroSD. Якщо у вас один з них, придбання картки пам’яті та переміщення даних на неї, а не зберігання у внутрішній пам’яті, може допомогти звільнити місце на телефоні і зробити роботу гладкішою. Чим більший диск, тим краще. Особливо якщо він відповідає або перевищує вашу вбудовану пам’ять. Відновіть налаштування заводу як крайній засіб. Якщо всі виправлення не допомогли покращити роботу телефону, можливо, ви захочете скинути заводські налаштування. Це може допомогти очистити телефон і зробити його як новий. Зверніть увагу на дуже важливий момент – ви втратите всі свої файли та особисті дані на пристрої, тому дуже важливо наперед створити резервну копію всього, що вам потрібно.

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