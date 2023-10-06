Опускати у воду не доведеться: як перевірити вологозахист телефону

Телефон, що не має захисту від проникнення вологи, потрібно берегти від води

Смартфон став невід’ємною частиною сучасного життя, однак є місця, куди не варто брати гаджет, щоб не зашкодити йому. Деякі телефони мають захист від вологи і перевірити її наявність та надійність можна не опускаючи девайс у воду.

Про це розповідає портал itechua. Цей спосіб стане в нагоді тим, хто знає про наявність вологозахисту на своєму телефоні, але хоче перевірити його надійність.

Також перевірити наявність вологостійкості пристрою необхідно після ремонту. Ніколи не можна бути точно впевненим, чи зберіг смартфон стійкість від проникнення вологи після того, як його розбирали та збирали в майстерні. До того ж, далеко не всі сервісні центри надають гарантії на вологозахист після розбирання.

"Сухий" спосіб перевірки водонепроникності телефону полягає у використанні спеціальних програм. Найпопулярнішою вважається Water Resistance Tester. Додаток використовує показання барометричного датчика, який є практично у кожному сучасному смартфоні.

Суть полягає в тому, що програма заміряє тиск у різних місцях корпусу смартфона, тим самим перевіряючи, чи працюють захисні пломби. Якоїсь миті програма просить із силою натиснути дві певні точки на екрані. На підставі перепаду тиску тестер встановить, чи має смартфон вологозахист.

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