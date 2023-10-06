Як очистити дисплей ноутбука від пилу, відбитків пальців та крапель кави: чотири простих правила

Прості домашні правила щодо догляду за дисплеєм ноутбука

Екран вашого ноутбука — місце, яке потребує особливого догляду. Іноді візуально він може виглядати чистим, але якщо добре придивитися, можна побачити і дрібні краплі кави, відбитки пальців і, звичайно ж, пил. Є чотири прості правила, як очистити пристрій і не допускати помилок, які вбивають ваш ноутбук.

Головне, що слід запам’ятати, що дисплей ноутбука дуже делікатна його частина. Тому і ставлення до нього має бути відповідним, пише techno.nv.ua.

Що потрібно пам’ятати при роботі та догляді за ноутбуком

Виявіть особливу делікатність

Неправильні, різкі рухи, інтенсивне тертя і агресивні засоби для чищення можуть сильно нашкодити екрану ноутбука. Більше того, недбале ставлення до такої делікатної техніки — шлях до незворотних поломок та пошкоджень. Також дуже важливо при очищенні пристрою уникати абразивних матеріалів, жорстких ганчірок та сильних хімічних засобів.

Подбайте про спеціальні засоби для очищення

Ідеальний варіант — це мікрофібра, яку часто використовують для протирання окулярів. Цей матеріал відмінно прибирає пил з поверхні та попереджає дрібні подряпини на екрані. У домашніх умовах можна використовувати для очищення дисплея білий оцет та дистильовану воду.

Як зробити власний очисник

Просто налийте розчин білого оцту та дистильованої води у флакончик з розпилювачем та використовуйте для протирання дисплея ноутбука та інших екранів у будинку. І пам’ятайте, що при виборі покупних засобів потрібно брати те, що підходить саме для ноутбуків.

Починайте очищення

Найкраще вимкнути ноутбук та від’єднати його від енергомережі. Акуратно розпорошіть розчин-очисник на певній відстані, а не близько до екрана. Потім протріть мікрофіброю дисплей круговими рухами, не натискаючи занадто сильно. Після цього ще раз протріть екран сухою мікрофіброю, щоб прибрати зайву вологу.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які поверхні краще не ставити ноутбук. Уникайте цих місць, щоб зберегти свій пристрій.