Чому телефон повільно працює і як вирішити питання: топ-8 простих та ефективних прийомів

Розповідаємо, що можна зробити, щоб прискорити роботу телефону

Є багато різних причин, чому робота телефону може сповільнюватися і згодом стає справжньою проблемою. Іноді телефон гальмує і зависає, і це дуже дратує. У цій статті ми розглянемо питання, що робити, коли телефон працює повільно.

Портал Pocket Lint пропонує добірку покрокових порад, які допоможуть впоратися із ситуацією. У тому числі ви дізнаєтесь, як почистити телефон, щоб він не гальмував.

Чому телефон починає гальмувати — головні причини

Звичайно, на роботу гаджета насамперед впливають:

знос батареї;

обсяг вільної пам’яті.

Після кількох років використання батарея погіршується і починає швидше розряджатися. Такі функції, як режим низького енергоспоживання на iPhone і режим заощадження акумулятора на Android можуть негативно вплинути на продуктивність.

Одна з головних причин, що уповільнюють роботу телефону, — це стандартне використання. Якщо ви вже не перший рік користуєтеся своїм пристроєм, то швидше за все ви завантажили багато програм, зробили багато фотографій і завантажили багато файлів.

Все це заповнює вбудовану пам’ять телефону, він засмічується і починає працювати повільно та громіздко. На щастя, такі проблеми можна легко вирішити.

Як зробити так, щоб телефон працював швидше — дієві способи

Почнемо з найпростішого способу. Ви напевно про це знаєте, але насамперед потрібно зробити це:

Вимкніть і знову увімкніть . Це, можливо, і кліше, але іноді найпростіші рішення є найкращими.

. Це, можливо, і кліше, але іноді найпростіші рішення є найкращими. Очистіть кеш. Якщо повільно працюють окремі програми, можливо, це пов’язано з кеш-пам’яттю. Можна очистити кеш програми та усунути можливі проблеми.

Якщо повільно працюють окремі програми, можливо, це пов’язано з кеш-пам’яттю. Можна очистити кеш програми та усунути можливі проблеми. Звільніть місце. Згодом ви побачите, що пам’ять телефону заповнюється всіма встановленими вами програмами, завантаженими файлами або зробленими вами фото. Це може призвести до проблем з продуктивністю, через які ваш телефон працюватиме мляво і не реагуватиме швидко.

Оновіть програмне забезпечення. Якщо ви не в курсі останніх оновлень, можна виявити, що проста перевірка системних оновлень та їх встановлення також може допомогти. Виробники згодом впроваджують такі оновлення, які можуть допомогти згладити проблеми, що виникають із пристроєм на системному рівні.

Якщо ви не в курсі останніх оновлень, можна виявити, що проста перевірка системних оновлень та їх встановлення також може допомогти. Виробники згодом впроваджують такі оновлення, які можуть допомогти згладити проблеми, що виникають із пристроєм на системному рівні. Перевірте швидкість підключення. Слід пам’ятати: іноді повільна робота може бути не через ваш телефон, а через ваше з’єднання з інтернетом. Якщо ви помічаєте, що програми завантажуються повільно або пристрій працює мляво, це одне, але повільне завантаження веб-сторінок або буферизація відео може бути сигналом про повільне з’єднання.

Слід пам’ятати: іноді повільна робота може бути не через ваш телефон, а через ваше з’єднання з інтернетом. Якщо ви помічаєте, що програми завантажуються повільно або пристрій працює мляво, це одне, але повільне завантаження веб-сторінок або буферизація відео може бути сигналом про повільне з’єднання. Видаліть віджети. Якщо ви вважаєте, що телефон працює повільно, ще одне, що ви можете зробити, це припинити використання віджетів. Особливо, якщо вони динамічні та регулярно оновлюються у фоновому режимі. Деякі віджети можуть бути ресурсомісткими, і якщо ви використовуєте їх багато, це може призвести до проблем.

Якщо ви вважаєте, що телефон працює повільно, ще одне, що ви можете зробити, це припинити використання віджетів. Особливо, якщо вони динамічні та регулярно оновлюються у фоновому режимі. Деякі віджети можуть бути ресурсомісткими, і якщо ви використовуєте їх багато, це може призвести до проблем. Вимкніть місцезнаходження. Це ще одна функція, яка регулярно оновлює та надсилає дані з телефону для покращення взаємодії з користувачем. Але вона може негативно вплинути як на час автономної роботи, так і на її швидкість.

Відновіть заводські установки. Якщо нічого не допомагає, скидання до заводських налаштувань може бути дієвим кроком. Це трохи кардинально, оскільки ви втратите всі дані, програми та інше, що є на вашому телефоні. Вам доведеться знову увійти в облікові записи та повторно завантажити все це — або просто створіть резервну копію для відновлення. Перед цим кроком обов’язково переконайтеся, що вся важлива для вас інформація збережена в хмарному сховищі або іншому носії, оскільки після скидання до заводських налаштувань відновити її на цьому пристрої буде неможливо!

Якщо вас уже серйозно турбує питання, що робити, коли телефон повільно працює, а нічого з перерахованого вище не допомагає — мабуть, настав час його поміняти. Це сумний факт володіння сучасними технологіями. Можливо, ви більше не отримуєте оновлення системи, оскільки він просто вважається "старим", а бренди просто не просувають його оновлення.

На жаль, згодом і апаратне забезпечення вашого пристрою стає менш ефективним. Зазвичай про перші ознаки проблеми сигналізує те, що телефон не тримає заряд так довго, як на самому початку. Раніше ми розповідали, що потрібно відключити у телефоні, щоб не сідала батарея якомога довше.