Leopard-1 проти БМП-2: чому західній техніці ЗСУ загрожує серйозна небезпека

Танк беззахисний перед ворогом, щоправда, є один нюанс.

Для посилення наступальної потужності ЗСУ мають отримати близько 300 німецьких танків Leopard-1 виробництва 1960-1980-х років. Але коли вони почали вступати у війська, з ними виявились проблеми. І їхній технічний стан — не єдина небезпека для українських екіпажів танків.

Про цю небезпеку у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий оглядач гурту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Небезпека полягає у слабкому захисті Leopard-1, чию бортову броню 30-мм автоматична гармата російських БМП-1 та БМП-2 здатна легко пробити.

І хоча бронебійний боєприпас цієї гармати 3УБР6, вважає експерт, це позавчорашній день, а ось бронебійний підкаліберний снаряд ЗУБР8 має всі шанси зробити з Leopard-1 решето.

"Зокрема, у БП "Кернер" пробивання з відстані до 100 метрів може становити 45-мм гомогенної броні. Фактично борт Leopard-1 це суцільне поле для тиру будь-якої БМП-2, якій пощастить мати у своєму боєкомплекті саме ЗУБР8. Одне радує, їх не так багато, а точніше – це дуже дефіцитний БП. Але це не означає, що його немає", — наголошує Олександр Коваленко.

З цієї причини лінійка БМП-1/2/3 і саморобні "броньовики зі стовбурами 30-мм+ є загрозою Leopard-1", резюмує експерт.

Втім, відстань у 100 метрів, з яких 30-мм гармата впевнено вражає борт Leopard-1, в умовах сучасного реального бою малодосяжна – нарізна гармата 105-мм танка L7A3, швидше за все, вразить БМП задовго до цих 100 метрів. Але у реальному бою може бути будь-що, попереджає Олександр Коваленко.

Як повідомляв "Телеграф", Leopard-1 надходить на озброєння механізованих бригад ЗСУ і цілком здатний завдати чимало неприємностей окупантам.